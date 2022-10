La periodista Nati Jota protagonizó otro momento que desató una fuerte polémica en las redes sociales, cuando intentaba recomendar la película “Argentina, 1985”. En el ciclo que conduce en Luzu TV, la mediática tuvo un error insólito sobre lo que sucedió tras la última dictadura militar. Los internautas no se lo dejaron pasar.

Con Nicolás Occhiato como referente del nuevo medio de comunicación, el programa radial “Nadie dice nada”, que se transmite por YouTube, busca tratar temas de entretenimiento para los más jóvenes.

Polémica por el comentario de Nati Jota sobre la película "Argentina, 1985".

Sin embargo, en más de una ocasión generan polémicas por sus declaraciones frente al micrófono. En esta ocasión fue Nati Jota quien protagonizó un momento en vivo que rápidamente se viralizó en Twitter por las malas reseñas y numerosas críticas.

Junto a sus compañeros Nico Occhiato, Nacho Elizalde, Flor Jazmín, Nati Jota y intentó recomendar a los oyentes más chicos que vayan al cine para ver la película “Argentina, 1985”, que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani y es un éxito de taquilla.

Sin embargo, la joven resumió todo lo contrario a lo que narra el film. Esta producción muestra los sucesos ocurridos en el país con el juicio a los integrantes de las Juntas Militares que comandaron la dictadura desde 1976 hasta 1983.

La temática histórica y política está lejos de los habitualmente tratan los integrantes del ciclo de Luzu TV, ya que dialogan sobre relaciones, sexo, salidas y otras experiencias personales.

El error insólito sobre el Juicio a las Juntas

En este marco, Nati Jota estuvo una vez más en el centro de críticas, luego de que una productora del show hizo una reflexión al respecto.

“Está muy bien hecha y es muy importante que la veamos los de nuestra generación al no haberlo vivido”, apuntó la conductora.

Momentos después quiso resumir la trama de la película y falló de manera insólita. “Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”, afirmó con mucha seguridad, cuando sucedió todo lo contrario con los militares condenados.

Además, sin darse cuenta del error y sin recibir la corrección de ningún compañero, la joven agregó que tenía temor a que las nuevas generaciones no tuvieran presente lo sucedido en esa etapa de la historia del país.

Las contundentes críticas a Nati Jota

“Nati Jota diciendo que le da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente lo que pasó y ella no sabía que habían ido a la cárcel un montón de genocidas. Ay ay ay la responsabilidad de estar delante de un micrófono no es para cualquiera”, fue una de las críticas contra la joven periodista.

Del mismo modo se manifestaron cientos de tuiteros por el pifie enorme y varios la castigaron por su “falta de formación”.

“Me impacta que sean casi treintañeros hablando como chicos que entran en la pubertad”, agregó otro usuario contra todos los integrantes del programa.

“También existe una diferencia entre llamarle Proceso y Dictadura. Mucho tiempo se estudió en las escuelas con el nombre que le pusieron los golpistas”, explicó otra joven sobre el comentario de Nati Jota.