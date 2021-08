La modelo Nicole Neumann (40) reveló este domingo que tuvo un avistamiento de un OVNI cuando se encontraba en su chacra a fines del año pasado. Además, expresó que la primera reacción que tuvo en aquel inédito momento fue seguir al UFO por varios metros hasta que lo perdió de vista.

Alrededor del mundo hay muchas personas que admiten haber tenido una experiencia paranormal con un objeto volador no identificado. De hecho, existe la "Ufología", que es el estudio estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del materiales como pueden ser una foto, vídeos, testimonios, etc.

En esta ocasión, Nicole Neumann reconoció que pudo ver un UFO a fines del 2020 cuando pudo finalmente había podido regresar a su propiedad del campo. Además, destacó que cuando sucedió ese evento se encontraba con sus hijas y algunos amigos.

"Un día estábamos cocinando medio de noche y entró muy tranquilo el casero y dice ¿alguna vez vieron un OVNI? ¿Lo quieren ver? Sí, obvio. Bueno, salgan. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis hijas, éramos un montón. Salimos y me dice ‘hace un ratito estaba arriba de mi tranquera digamos, ahora había pasado a la casa de atrás’.", narró la modelo en el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

Neumann señaló que era difícil explicar con palabras cómo era la forma del OVNI pero que era "un objeto con luces y que se quedó por unos momentos estática arriba de la casa".

En ese sentido, la empresaria aseguró que días antes de su encuentro con el UFO, ya el casero de la chacra y otros empleados de la propiedad lo habían visto en más de una ocasión. Es por eso que expresó que esperaba que algo parecido le suceda a ella alguna vez.

"El casero me había dicho, `sabes que anduvo un OVNI estos días por acá`, como que lo vieron varias noches. Aparte hay seguridad, lo habían visto los guardias, gente que está en los campos, no es que lo vio él solo", comentó la conductora.

En relación a la apariencia misma del avistamiento del objeto volador no identificado, precisó que "no era muy alto" y además se evidenciaba que "no era un dron, ni algo que se pudiera confundir con otra cosa".

"Cuando empezamos a caminar para la tranquera para verlo de más cerca empieza a irse como para atrás de la casa, hasta que en un momento digo vamos a buscar el auto y lo seguimos", detalló.

Y agregó: "Fuimos a buscar el auto y lo seguimos hasta que termina el borde del campo, lejísimo. Y ahí como que se fue atrás de los árboles, hay un alambrado, no pudimos atravesar más con el auto y lo tuve que dejar ir. No saben la emoción, tres días que no podía dormir de la emoción".

Por último, precisó que en un momento intentó sacarle una foto al objeto volador no identificado pero que desafortunadamente no se logra percibir al UFO con claridad: "Ves como un puntito blanco, lo mismo me pasa con la filmación", sentenció.