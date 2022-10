El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja por lluvias para algunas regiones argentinas. Se tratará de una jornada inestable en la que las personas deben tener cuidado si se encuentran fuera de sus casas.

Será este martes 18 de octubre en las provincias de Mendoza y Neuquén. En algunas localidades las precipitaciones serán más severas, mientras que en otras la alerta es amarilla. El organismo recomienda seguir las indicaciones para la protección de todos los ciudadanos.

Algunos consejos son no realizar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua se vaya, alejarse de árboles y postes de luz que se puedan caer, no quedarse en playas, ríos, lagunas o piletas, y mantenerse informado respecto a la evolución del clima.

En qué provincias se esperan lluvias

En el caso de Mendoza, la alerta naranja por tormentas severas abarca la zona baja de San Rafael, General Alvear y alrededores. Las lluvias comenzarán por la noche de este martes y estarán acompañadas de "intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos". Se espera que los valores de las precipitaciones se encuentren entre los 30 y 50 milímetros.

Desde esta tarde también hay alerta amarilla, es decir, un poco menos intensa que la naranja, para las regiones mendocinas de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y el sur de Malargüe. Allí, los valores de las lluvias serán de entre 15 y 40 milímetros.

Se esperan fuertes tormentas para la provincia de Mendoza.

Por otro lado, en la provincia de Neuquén también hay alerta amarilla por lluvias para este martes. Será en las regiones de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, con "abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica", según indicó el SMN.

Para Neuquén se espera viento y fuertes lluvias.

Qué indica cada color de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional

Rojo: Esta alerta significa que se esperan hechos meteorológicos con gran posibilidad de realizar daños y desastres. El peligro puede ser extremo y se debe tener un especial cuidado. Debe interrumpirse, sin excepción, todo tipo de actividad.

Naranja: En este caso, indica que se esperan fenómenos con cierto peligro para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Se recomienda postergar cualquier evento.

Amarillo: Se trata de una alerta menos nociva. Los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar algún daño, pero es leve. Pueden o no interrumpirse las actividades cotidianas.

Verde: Este color significa "tranquilidad". Es decir que no hay ningún tipo de riesgo para la sociedad.