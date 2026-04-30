Clima de hoy, jueves 30 de abril: jornada fresca, ventosa y mayormente soleada, ¿cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 30 de abril se espera un ambiente fresco, con buen tiempo y con el cielo mayormente claro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 8° y la máxima llegará a los 23 grados.

La jornada iniciará con un ambiente fresco, cerca de los 10 grados y con cielo mayormente despejado. Por la tarde, se mantendrá el buen tiempo y el cielo estará parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el clima en los próximos días.

En tanto, este viernes comenzará con un ambiente fresco a templado e inestable. Durante el feriado por el Día del Trabajador habrá un cielo parcialmente nublado y no se descartan lluvias aisladas a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 15 y la máxima de 25 grados.

El sábado se espera un ambiente frío a templado y con el cielo mayormente despejado a lo largo de la jornada. La temperatura mínima será de 10 y la máxima de 18 grados.

Por último, el domingo iniciará con una baja temperatura. El ambiente estará fresco a lo largo del día, con buen tiempo y con el cielo algo a parcialmente. La temperatura mínima será de 7 y la máxima de 18 grados.