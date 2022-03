Desde el día que el Kun Agüero se retiró del fútbol, su vida cambió por completo. Su presente se basa en el streaming con su propia organización Krü Esport, allí muestra su interés por la tecnología.

Hace poco fue noticia por las declaraciones que hizo en una de las transmisiones que realizó en su canal de Twitch con Gonzalo Banzas, el ex delantero del Manchester City.

En primer lugar contó la razón por la que su familia se mudó a un country en Buenos Aires. Según contó el Kun, hace aproximadamente 10 años "estaban de moda los secuestros". Además, dijo que el tenía la suerte de tener bastantes contactos por lo que le dijeron "que estaban buscando a algunas de mis hermanas. Claramente me fui". Así fue que el ex futbolista hizo hincapié en su decisión de vivir en el exterior.

El Kun tiene sus equipos de tecnología necesaria para hacer streaming.

Luego contó su experiencia en la villa. "Yo sé cómo es. Es muy difícil para los padres. Viste como son los pendejos: ‘A mi me chupa un huevo, ando en bici, ando en moto’. Cuando te pasa algo la que sufre es la familia y está con los huevos en la garganta”.

La conversación también tocó el tema sobre los impuestos que hay que pagar en la Argentina y la inseguridad que transita el país. Por eso, el papá de Benjamín dijo que no viviría en su lugar de origen.

“No voy a vivir a Argentina no por no pagar el patrimonio. Yo iría a un lugar donde vos creas que estás tranquilo. Hoy la gente en Argentina, hay que ser sincero y contar bien las cosas, yo tengo a mis amigos y todo el mundo: la gente se está yendo a vivir a barrios cerrados. Todo el mundo se está yendo a los barrios cerrados”.

Otra declaración polémica de Agüero

En otra de sus transmisiones de Twitch, Sergio Agüero hizo referencia sobre le tema de las vacunas ante el Covid-19.

Mientras hablaba con su amigo y streamer, Ibaí Llanos, el Kun tocó el tema del covid. “¿Vos tuviste coronavirus?”, le preguntó a Llanos, quien le contestó que sí, unas “cinco veces”.

"La vacuna no sirve para un carajo", dijo el ex futbolista.

A raíz de esa respuesta, el ex futbolista del Barcelona dijo: “Tres o cuatro veces lo tuve, o sea que la vacuna no sirve para un carajo”. Ante la declaración del deportista, su amigo le pidió que no diga eso. "Sí que sirve”, dijo Ibaí.

Después, de manera muy indignante Agüero dijo: “Me agarró Covid al final; supuestamente te cubre... la cho... me cubrió”.