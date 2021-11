Roberto García Moritán y Pampita volvieron a mostrarse enamorados de su pequeña hija, en un dulce video publicado desde la cuenta de Instagram del padre de Ana. En el corto clip que acompañó a una seguidilla de fotos, se puede escuchar el momento hogareño que compartió la familia durante un baño de madrugada.

No es por lejos la primera vez que la pequeña Ana aparece en las redes sociales de sus padres. Desde su llegada al mundo hace apenas cuatro meses, la pareja no dejó de compartir con sus miles de seguidores la vida cotidiana de la gran familia ensamblada que formaron, con videos de baños, paseos y comidas.

.

En esta ocasión, Moritán interrumpió los posteos sobre su reciente carrera política por Juntos por el Cambio para compartir el dulce video: "Que lío hiciste Ana, sos muy graciosa Ana, sos muy espectacular", dice Pampita mientras suelta una carcajada. "Mirá, tiene besos míos", le dice la conductora a su marido. "Hiciste mucho lío, Ana", agrega Roberto en plena medianoche de jueves.

La publicación del empresario y la jurado de La Academia fue todo un hit en redes sociales, ocupando las tendencias y recibiendo casi 1 millón de 'me gusta's además de los más de 3 mil comentarios saludando a la recién nacida. La pareja recibió a la pequeña Ana el pasado 22 de julio. La conductora muestra el día a día de la pequeña de 3 meses en sus redes sociales y también revela algunas intimidades en su programa, Pampita Online.

La maternidad según Pampita: "A cada uno le salga como le salga"

La conductora comparte el día a día junto a su recién nacida a través de su Instagram.

Desde el nacimiento de su hija, Pampita se mostró tan abierta para hablar sobre su maternidad como siempre. Hace algunas semanas la modelo contó por qué no practica "el colecho" con la beba, a diferencias de otras mamás famosas como Paula Chaves o Juana Repetto.

"¿Cómo hacés vos para que la nena se vaya a dormir sola?", le preguntó el periodista Pablo Muney en una charla. "Yo no hago colecho. Duerme cada uno en su habitación", confesó Pampita. Y agregó: "Cada uno duerme en su pieza. No pasa nunca. A la noche está cada uno en la suya, son grandes ya. Tengo suerte, todos duermen muy profundo".

Pampita compartió varias de sus experiencias con la maternidad, pero aclaró que no da consejos.

"A veces duerme así, no sé cómo hace con el hueso y no se cae para atrás. No entiendo cómo hace. Si está durmiendo así, ¿no se cae el brazo para atrás?", comentó entre risas. Mas allá de compartir su experiencia, respecto a los consejos sobre maternidad, Pampita aseguró: "Yo no puedo dar tips, que a cada uno le salga como le salga".

En el nuevo reality en el que la modelo y el empresario muestran su vida, la pareja contó el duro proceso al que tuvieron que acudir para poder quedar embarazos de Ana. La modelo realizó un tratamiento en el que debía recibir inyecciones diariamente para lograr concebir. Meses más tarde, llegó la esperada niña al matrimonio.