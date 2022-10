Solange Abraham es uno de los personajes más recordados de la edición 2011 de Gran Hermano, ya que debido a su belleza y carisma llegó a estar dentro de los 5 finalistas del famoso programa de Telefe. Si bien tuvo un fructífero paso por los medios de comunicación y el modelaje, el amor toco su puerta y tomó la difícil decisión de empezar su vida de cero junto con su flamante esposo, quien es un reconocido productor internacional. Actualmente, vive en uno de los countries más exclusivos del país, disfruta de exóticos viajes por el mundo y creó un emprendimiento de ropa infantil.

A pocas semanas del inicio de una nueva entrega del reality más popular del mundo, las redes sociales traen al recuerdo ex participantes que marcaron el transcurso del programa desde sus orígenes en 2001. Mientras algunos "hermanitos" siguen visibles y vigentes para el público, otros dieron un vuelco de 365° y se alejaron por completo del ambiente mediático que exacerba el formato.

Su llegada a Gran Hermano

Abraham nació en la provincia de Tucumán, estudio gastronomía y trabajaba haciendo promociones de eventos, pero ella tenía claro que su vida daba para mucho más. Fue entonces cuando 2011, teniendo 21 años, decidió probar suerte en la "casa más famosa del mundo" y realizó los distintos castings para quedar dentro de los seleccionados. Tras una larga espera, entró al concurso y desde el primer día mostró que llegaba para ganarse todo a pesar de que se la veía como una chica dulce y buena. "No sé si tengo límites. Soy vanidosa, me gusta la seducción y cuando quiero algo, como este premio, no me importa nada", dijo la joven en su video de presentación y descoloco a todo el público.

Si bien la tucumana no tuvo grandes tácticas de juego o alianzas dentro del programa, dentro de la casa era querida y fue muy pocas veces nominadas, asimismo, contaba con el apoyo de la audiencia que la "salvo" en reiteradas oportunidades. De esta manera, Solange llegó a estar dentro de los 5 finalistas del certamen, pero no logro pasar a la final debido a la popularidad que tenía Cristián U y otros chicos.

La fama en los medios

Tras salir de Gran Hermano, Solange Abraham, soñaba con mantener su trabajo dentro de la industria del entretenimiento. Así fue como comenzó a desarrollarse como modelo y fue la imagen de distintas marcas de ropa, en ese momento, también manifestó el anhelo de participar en “Bailando por un Sueño”, pero no se concretó por distintos motivos laborales.

A su vez, la tucumana había marcado al público con su belleza, por este motivo fue contratada para protagonizar diferentes producciones fotográficas para distintas revistas para adultos como Playboy. Finalmente, encontró su espacio en los medios como conductora de “Hoy ganas vos” y "En estéreo", en Canal 9, y “Fuera de eje” en MTV. Allí trabajo por muchos años hasta que un día el amor toco su puerta y le cambio su rutina para siempre.

Abraham fue modelo y conductora después de GH.

La nueva vida lejos de los medios

Mientras trabajaba en MTV, conoció a Marcelo Da Corte, un reconocido productor que tenía a cargo la creación de casi todos los programas de la señal internacional en nuestro país. Según cuentan, el hombre sintió amor a primer vista, sin embargo, ella tardó en darle una oportunidad. Finalmente, la modelo le acepto la invitación para tomar algo y desde ese entonces nunca más se separaron. Dos años después del primer encuentro y una linda convivencia, en 2015, se casaron y tuvieron una lujosa luna de miel en Dubai y en las Islas Maldivas.

La pareja disfrutó de la vida sin hijos y recorrieron distintos países del mundo de los cinco continentes. En 2017 recibieron la feliz noticia de que serian padres por primera vez y fue así que nació Delfina, quien hoy ocupa gran parte del tiempo de la ex Gran Hermano. Más allá de la construcción de su linda familia, Abraham también se pudo desarrollar como empresaria y se recibió de Licenciada en Administración Gastronómica, pero se dedica principalmente a su emprendimiento de ropa infantil que se llama "Lucky Kids".