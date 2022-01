En 2011, se emitió por la pantalla de Telefe la sexta edición de Gran Hermano Argentina. Luego de 140 días de aislamiento, Cristian U emergió como el ganador, ganándose un viaje a Barbados, una moto y un cheque de $382.857. Entre los participantes del reality, hubo uno que se destacó por su carisma y sus insólitas anécdotas: Martín Pepa, quien salió cuarto y se volvió famoso por comprar 15 kilos de lechuga para la casa.

Lo que aquellos que le perdieron el rastro no saben, es que hoy por hoy Pepa logró construir una carrera en los medios de comunicación, ya alejado de su imagen del "chico lechuga". Romances, viajes, contratos y la misma pandemia que nos dejó a todos aislados en casa; ¿Qué es de la vida de Martín Pepa?

.

Sus memorias de Gran Hermano

11 años después del reality que lo catapultó a la fama, a Martín le siguen recordando sobre la infame compra cuando lo reconocen por la calle, y nunca falta un comentario que lo mencione entre sus publicaciones de Instagram. En su defensa, luego de su salida de la casa Pepa aseguró que la compra fue un chasco para entretener a sus compañeros y ganar puntos con la audiencia.

Antes de ingresar a la casa, se reunió con amigos y empezaron a pensar estrategias para poder impactar en el ojo receptor: "Todos coincidimos en que debía ser algo que divierta o enoje, que llame la atención básicamente", explicó a Filo News.

Fue así que nació la idea de la descomunal compra de verduras; movimiento que muchos tildaron de ignorante, pero él confirmó que fue calculado: "Yo he hecho huertas, toda mi familia tuvo vivero. Viví en el campo, cultivé de todo, mirá si no iba a saber cuánta lechuga se necesitaba, pero a mí me sirvió mucho", reveló. El mismo razonamiento fue detrás de su historia "romántica" con una oveja, otra mentira blanca para ganarse el corazón del público.

"Estábamos en una charla en la casa, ninguno parecía conocer mucho La Pampa y empecé a hacer un chiste relacionado con el mito de que los peones de campo tienen relaciones sexuales con ovejas. El tema es que ese mito lo hice como propio para ver quienes caían. Las mujeres lo creyeron, pero luego lo expliqué, pasa que muchos cortaron esa parte y lo dieron por cierto", confesó el ex Gran Hermano.

Martín Pepa quedó cuarto en su temporada de Gran Hermano, llevándose un auto 0 KM.

La realidad es que Pepa no cayó en la casa más famosa de la televisión con la idea de ganar el premio mayor; para él, Gran Hermano fue un escalón en algo mucho más grande: "Los que me conocen saben que me siento mejor adentro de un estudio de televisión que en mi casa. Desde los 5 años me gustan los medios aunque nací en el campo", reveló el mediático.

"Mi idea era ir a trabajar a los medios de Buenos Aires, si bien en Córdoba (donde estudiaba) hay movida mediática (en esa época mucho menos que ahora) no es lo mismo, y un amigo me dijo del casting de Gran Hermano y me pareció una buena forma de estar conectado con el medio, para mi carrera. Siempre lo vi como eso", explicó.

.

Mientras su táctica no resonó con la audiencia, siendo expulsado dos ceremonias antes de la gran final con un bajo nivel de popularidad entre los espectadores, si funcionó para avanzar su carrera. Además de salir de la casa con un Fiat Uno 0 km, para reemplazarlo por su viejo Fiat Duna, Pepa recibió un importante empujón en el mundo de los medios de comunicación; oportunidad que no dejó pasar de largo.

El presente de Martín Pepa

Martín Pepa continúa su carrera en los medios de comunicación.

Apenas salió de la casa de GH, Martín Pepa viajó a Córdoba y volvió a internarse puertas adentro, esta vez con el objetivo de recibirse. El joven se graduó de Licenciado en Comunicación luego de un año, y desde entonces no paró de crecer. Comenzó a trabajar como productor para señales como Telefe, Disney, Nickelodeon y hasta condujo el ciclo "Sumá miles de pesos", por la pantalla de El Trece.

Buscando diversificar su carrera, junto a su hermano abrió una agencia de comunicación y marketing digital llamada Grow Up. Fiel a sus inicios virales, construyó su plataforma en redes sociales como Instagram y Twitter, donde hoy goza de 63.9 mil y 217,7 mil seguidores respectivamente. También se dedica al gaming, la coordinación de contenidos audiovisuales y es DJ.

El joven de 34 años siguió la tendencia de muchos argentinos de su edad, y pasó mucho tiempo en el exterior gracias a su trabajo en IT Sitio, un medio de tecnología de latinoamericana que lo hace recorrer todo el mundo para cubrir eventos y conferencias. Fue en uno de sus viajes a Rusia que conoció a Ali Kapi, una chica de 23 años que trabaja como productora de cine y fotografía.

Según contó Pepa a Papparazzi, la pareja llegó a convivir en una casa de Vicente López, aislados por la pandemia del coronavirus luego de un año y medio de viajes a Miami, Brasil, Uruguay y la Patagonia argentina. Lamentablemente, el romance entre el ex Gran Hermano y la rubia parece haber terminado, con las fotos de sus viajes desapareciendo del Instagram del mediático.