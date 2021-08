En Argentina, la propina de un mozo o una camarera no está incluida en el precio del total de lo que se haya gastado en un bar o un restaurante, sino que el trabajador debe esperar que, "por su buen trabajo", los comensales le dejen una cantidad de dinero que rara vez llega, y menos aún supera, el 10% del total gastado.

Todos sabemos que muchas personas no suelen dejar nada de propina y algunos sólo ínfimas partes. Uno de estos clientes fue a quienes atendió una camarera de un restaurante de sushi de la ciudad de Buenos Aires. La moza mostró toda su rabia en una publicación en su cuenta de Twitter, donde afirmó que un grupo de 15 jóvenes habían gastado 36 mil pesos en una cena y al lado del ticket sólo le dejaron 100 pesos de propina.

La usuaria "Carito" dejó en claro su descontento con los chicos a quienes atendió en el servicio de mesa: "Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí, cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, y les hice un descuento porque eran copados, y me dejaron una propina de 10 pesos".

El tuit rápidamente se hizo viral y alcanzó casi los 60 mil me gusta y miles de retuits y otros tantos comentarios de internautas que, como en toda polémica, algunos estuvieron a favor de la queja de la camarera y otros no tanto.

Los comentarios en Twitter

Algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en esa red social: "Nunca esuché algo tan rata; Quizás tu atención fue de 100 pesos; Moraleja: no confiar en gente que come sushi; "Todos los indignados que dicen 'no es obligación dejar propina' me juego que nunca laburaron en atención al cliente"; "Creo que hay mucha gente que deja lo que puede o lo que tiene en cambio chico. Pero dejar 100 pesos entre 15 es de rata".

Por otro lado, muchos usuarios explicaron su postura con respecto al tema, de si es o no obligatorio dejar propina y qué parámetro se debe tener en cuenta al hacerlo:

"Atendí a una mesa, gastaron 24mil, se les regaló bebida y a la hora de la propina dijeron que iban a juntar y no dejaron ni 20. Yo al menos no los pienso atender más si vuelven".

"Es que la ley del 10% debería aplicarse en todo el país y tiene que aparecer en el ticket de la cuenta. Acá en mi ciudad, no existe y si la reclamas, te echan".

No concuerdo, me han atendido muy mal en algunos lugares y ahí no tengo ganas de dejar propina, por eso me gusta que sea de cada uno, pero si me atienden bien con gusto les doy propina, pero no me obliguen".

"No puedo creer la cantidad de comentarios de gente rata en este tuit. Una vez un chico de una mesa de 13 me dejó $1800 de propina y cuando se fue la amiga dijo AYNO, sacó todo y me dejó $100".

"Mientras la propina sea una sugerencia, cada uno tiene la libertad de dejar lo que se le cante, y si crees que trabajas en un lugar que te pagan poco sos libre para dejarlo y buscar uno donde te paguen mejor, dejá esa idea de que los que tienen plata la tienen que regalar".

"Entre camarerxs nos entendemos. Ganamos una miseria, pero siempre que salimos a comer dejamos más del 10% porque sabemos lo difícil que es. 100 pesos por cabeza en una mesa que gasto 36k paracomer afuera (hoy en día es un lujo) no representa presupuestariamente un montón. Ratas".

Quien haya tenido la posiblidad de viajar algún otro país, conoce que en muchos lados la propina ya está estipulada dentro de la cuenta, la cual suma la décima parte de 100, es decir del total gastado, aunque el cliente también tiene la posiblidad de explicarle al camarero o camarera que va a dejar menos propina o que directamente no va a dejar nada.

Sepan que cuando salen a comer y también cuando se pide delivery corresponde dejar propina. Hay países que lo cobran en la factura, acá se deja por fuera pero es el 10%. Calculenlo dentro del gasto manga de miserables. https://t.co/pFo0VOWUpt — Candelaria Botto ���� (@CandelariaBotto) August 18, 2021

En Estados Unidos la costumbre darle entre un 15% y 25% a un camarero o camarera, en Brasil, 10%, en Suecia entre 5% y 10%. En Argentina se sugiere el 10% y es opcional.

Además, la palabra propina viene del griego “propinein” (pro, primero + pinein, beber), que consistía en beber primero, pero dejar un resto de la bebida como gratificación a otro para que también tome. Los franceses le dicen “pourboire”: para beber.