Fabián Alberto Gómez, conocido por todos como Piñón Fijo, su nombre artístico. se transformó en noticia al exponer abiertamente el drama que vive con su propia familia. En su cuenta de la red social Instagram manifestó que no podía ver a sus nietos por estar distanciado de sus hijos Sol y Jeremías.

"Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", expresó Piñón, con dos fuertes etiquetas (hashtags): "derechonietos" "derechoabuelos".

Piñón Fijo junto a su hija Sol y a su nieta.

Como no podía ser de otra manera, su hija reaccionó furiosa ante los dichos de su padre. De este modo, Sol Gómez, decidió dar su versión de los hechos, luego de que Piñón Fijo los acusara a ella y a su hermano, Jeremías.

El descargo de Sol contra su padre, Piñón Fijo

"El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento, pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo y, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses por sobre los de sus nietos e hijos", expresó.

En ese mismo sentido, aseveró: "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos".

"Ante esa decisión de límite esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, y eso nunca existió. No apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio León estuvo internado con bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos".

El descargo de Jeremías, hijo de Piñón Fijo, en redes sociales (Instagram).

Por otra parte, Jeremías, el otro hijo del popular payaso, se plegó a los dichos de su hermana en detrimento de su propio padre. "Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real", disparó.

Además, deslegitimo los dichos de Fabián Alberto Gómez, manifestando que "nadie prohibió nada a nadie". "Si así él lo sintió, creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta. Algunos tan simples como agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta: nunca sucedió", sentenció