El pasado martes por la noche, el mundo del tenis se paralizó por un instante para rendirle homenaje a Juan Martín Del Potro, quien, literalmente, colgó la vincha y le puso punta final a su exitosa carrera. Lamentablemente, luego de la euforia, se conoció que a raíz de las deudas que dejó su padre, no podrá acceder a su último premio como profesional.

La “torre de Tandil” recibió una invitación (Wild Card) para disputar en esta edición del Argentina Open, que finalizará el próximo domingo 13 de febrero. El sorteo le puso un difícil obstáculo en primera ronda, ni más ni menos que Federico Delbonis. Ambos fueron claves en la obtención de la tan ansiada Copa Davis que Argentina le arrebató a Croacia en el 2016.

Juan Martín Del Potro se retiró del tenis profesional el pasado martes.

El resultado final fue un 6-1 y 6-3 para el zurdo, que pasó a los octavos de final y ahora a cuartos, tras derrotar al español Pablo Andujar. Una vez terminó el encuentro todos los presentes se emocionaron y aplaudieron a un Del Potro que se despedía del circuito ATP.

Gracias a las deudas contraídas por su padre, no podrá cobrar el premio del Argentina Open.

“A veces trataba de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder o no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Esta vez siento un poco eso. Lo di todo. Son esos días que voy recordar toda mi vida. Todavía no encontré un lugar en mi vida en el que sea más feliz que acá adentro, no encontraba mejor oportunidad que tener esta chance de hacerlo en Buenos Aires, adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar, y creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es el trofeo, una copa, el ranking, sino el cariño y el amor de la gente; creo que lo logré y lo llevo en el corazón”, expresó “delpo” tras el partido.

.

No podrá cobrar el premio del Argentina Open

Por orden del juez en lo Comercial Alberto Alemán, la suma de 6.460 dólares que percibió por su participación, fue embargada. Esto sucedió a pedido de un acreedor de la empresa Agroganadera Reconquista SA, la cual fue creada por su padre, quien falleció al año pasado y le dejó al ex número 3 del mundo algunas deudas millonarias.

Según este pedido, se debe cubrir una suma superior a los 1.100.000 pesos, los cuales son reclamados por la firma Integra Pymes SGR, en una causa tramitada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1.