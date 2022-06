La pandemia tuvo un enorme impacto en diversos ámbitos de la sociedad y la educación no es la excepción. Las mediciones confirman que cada vez más alumnos muestran serias dificultades en los aprendizajes. En este marco, la Ciudad presentó los resultados de dos evaluaciones que se tomaron a fines de 2021.

En estas pruebas, que evaluaron a estudiantes de séptimo grado y tercer año, se observó que hubo una caída en varias áreas del conocimiento, pero sobre todo, la más afectada fue lengua y comprensión lectora, donde hubo muchas complicaciones para los chicos.

En la evaluación de Tercer año, los alumnos perdieron 18,1 puntos respecto a la última evaluación antes de la pandemia, la de 2019. “Es la caída más fuerte registrada desde la primera aplicación en 2017″, remarcaron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Los resultados muestran que el 18,7% de los alumnos no pudo resolver actividades sobre textos cortos con lenguaje simple, un aumento del 64% en la cantidad de chicos respecto a 2019. Los evaluadores creen que los estados de ánimo en el regreso a las aulas afectaron mucho a los estudiantes.

Los datos muestran que la pandemia profundizó los problemas de aprendizaje (Imagen ilustrativa).

Cifras que alarman

El 32,9% de los chicos de tercer año se encuentra en el nivel básico en lengua: Les cuesta reconocer diferentes voces dentro de un relato, distinguir acciones principales y secundarias y reconocer relaciones causales.

Matemática también fue un escollo para muchos alumnos, sobre todo de primaria: más de 13.000 (32,6%) no respondieron a las preguntas y no fueron capaces de resolver problemas que requieren un cálculo mental sencillo.

“Hay más chicos y chicas que no pueden comprender lo que leen”, aseguró la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña.

El 30,9% de los evaluados en esta materia se encuentra en el nivel básico, lo que implica que pueden resolver ejercicios sencillos, pero tienen dificultad para hacer operaciones matemáticas que requieran más de un paso. A nivel secundario, el 24,7% no respondió y el 35,8% está en la categoría de conocimiento básico.

"Vemos una diferencia en los resultados que marcan que la peor pérdida de saberes se produjo en las áreas de Prácticas del lenguaje y no tanto en Matemáticas porque Prácticas del lenguaje supone el trabajo entre pares, mayor actividad y mayor intervención de parte de los docentes", sostuvo la ministra.

Por último, la funcionaria remarcó que los datos no son alentadores y que no se bajará la vara: “Los datos no son buenos, y no por eso vamos a nivelar para abajo. No vamos a eliminar los aplazos. No vamos a pasar de grado a los chicos que no tengan los conocimientos esperados para cada etapa”.

Para mejorar estas cifras, las autoridades porteñas presentaron dos planes “de recuperación”, para primaria y secundaria.