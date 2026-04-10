El Municipio presentó el proyecto educativo "Quilmes 360": en qué consiste

El Municipio de Quilmes llevó adelante la presentación del Proyecto Educativo Distrital "Quilmes 360", en el marco del 360º aniversario de la ciudad, en un evento que contó con la participación de la intendenta interina local, Eva Mieri, y más de 300 docentes de todos los niveles, que se realizó en el Teatro Municipal.



"Este año nuestra ciudad cumple 360 años de historia y de identidad. Por eso este proyecto educativo Quilmes 360 es tan importante, necesitamos reconstruir y reafirmar ese orgullo de ser quilmeños y quilmeñas. A nuestra ciudad la hicieron los pueblos originarios que con resistencia y vehemencia caminaron desde Tucumán hasta nuestras tierras; la hicieron los migrantes que la construyeron a fuerza de trabajo; la hacen todos los días los trabajadores que construyen y generan el crecimiento de nuestra ciudad y la hacen también las familias que siguen eligiendo vivir en esta tierra. Transmitirle a nuestros estudiantes el orgullo, el sentir de pertenencia de esta tierra quilmeña es una tarea que tenemos que darnos como comunidad", sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.



En tanto, la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino, destacó: "Esta convocatoria tiene que ver con un espacio para que podamos compartir y poner en valor un Proyecto Educativo Distrital, una propuesta educativa que realmente es una construcción colectiva, porque logra la articulación real y concreta entre las escuelas y las áreas del gobierno local, del Municipio".



El objetivo principal del proyecto es el diseño e implementación de propuestas pedagógicas que pongan en valor las diversas características constitutivas de la ciudad: prácticas sociales, culturales y ciudadanas, con andamiaje en la historia, la geografía, la composición demográfica, el desarrollo productivo y económico, los y las protagonistas locales destacados, las manifestaciones artísticas de las localidades que conforman la ciudad, fortaleciendo los lazos comunitarios y resaltando como protagonistas activos de este proceso a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, como ciudadanos activos y comprometidos con esas realidades.



Se propone realizar, en cada escuela, un proyecto articulado de investigación sobre la historia de nuestra ciudad y su desarrollo hasta la actualidad, a fin de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, construyendo a su vez rasgos constitutivos e identitarios de la ciudad de Quilmes, conociendo el pasado, interpelando al presente e imaginando el futuro.



Este año, 2026, el proyecto está atravesado por tres hechos significativos para nuestras comunidades: los festejos de los 360 años de la creación de nuestra ciudad; se cumplen 50 años de la última dictadura cívico militar que tuvo lugar en nuestro país, y el cumplimiento de los 20 años de sanción de la ley de Educación Nacional Nº 26.206, aprobada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 28 de diciembre del mismo año.



Por su parte, docentes destacaron la importancia de este programa. La directora de la Escuela de Educación Especial Nº 501, Daniela Cambareri, comentó: "El Proyecto Distrital fue de gran significancia para nosotros. Los chicos sienten una participación ciudadana, esta es una propuesta que los hace interactuar con otras escuelas, con otros chicos, conocer también otras trayectorias educativas y otros estudiantes".



También se promoverá la realización de una Muestra Educativa: "Quilmes 360", convocando a la comunidad educativa, familias, vecinos y vecinas, en la que se compartirán los distintos saberes construidos y los trabajos realizados, promoviendo a su vez actividades participativas que involucren a las y los asistentes a la muestra, fortaleciendo la construcción del proyecto. Dichas muestras se realizarán durante la semana del 12 al 16 de agosto en la "Semana de Quilmes".



Finalmente, se prevé la realización de un compendio distrital, en un soporte audiovisual que refleje los saberes construidos por todas las comunidades educativas en cuanto a la historia, el presente y cómo imaginamos el futuro de nuestra ciudad, la riqueza de la diversidad en la singularidad identitaria de nuestro distrito.



Los responsables de llevar adelante este proyecto son la Jefatura Distrital de Quilmes, Secretaría de Educación y Culturas del Municipio, en articulación con otras áreas comunales, con sus equipos técnicos; los centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) Quilmes, equipos de conducción, docentes, bibliotecarios, preceptores, auxiliares y los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de las instituciones educativas.

