Es inminente el lanzamiento del PreViaje 3, el programa nacional destinado a reactivar el sector turístico en los meses de octubre y noviembre. Para esta ocasión, tendrá la supervisión de la Secretaría de Comercio, quienes revisarán el ordenamiento de los precios de los hoteles y así evitar abusos. Su titular, Matías Tombolini, adelantó que el proyecto, con inicio para la próxima semana, tendrá el foco puesto en la temporada baja.



En declaraciones radiales, el economista afirmó que desde su organismo buscarán darle transparencia al programa de turismo que cumple su tercera etapa, y exigir a la industria hotelera que sus precios "sean conocidos" para "evitar abusos". De todas maneras, confía que no habrá mayor inconvenientes ya que las empresas relacionadas al turismo "han sido partícipes necesarios de un caso de éxito como PreViaje".



Además, el secretario afirmó que dicho control de precios es el propósito que "nos encargó tanto el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens como el ministro de Economía, Sergio Massa". De esta manera, buscarán romper con con el récord que alcanzó la segunda edición del PreViaje, cuando unos 4,5 millones de turistas utilizaron los beneficios, dejando una ganancia de $100.000 millones de pesos.





Una de las finalidades del programa nacional consistirá en poner el foco en la temporada baja y darle un protagonismo como cuando ocurre en el período de alta demanda. "Este PreViaje 3 lo que está buscando básicamente es esta política de contra temporada en octubre, noviembre, con una inversión del Estado nacional que esta vez lo que pide es reciprocidad en materia de precios", agregó el funcionario.



Otro funcionario que se sumó a la ola de elogios del PreViaje 3 es el presidente del Ente Tucumán Turismo y del Consejo Federal de Turismo, Sebastián Giobellina, quien consideró que el programa "va a ser un éxito" y que, con el proyecto "bien regulado", serán muchas personas que "gozarán desde la prestación de servicios y el beneficio que queda en lo comercial".



¿Cuáles son los precios de los hoteles que se barajan hasta el momento con el PreViaje 3?

Con el inmediato inicio del programa, desde la secretaría comenzaron las tratativas con los representantes hoteleros para fijar los precios previo al inicio de la temporada baja. En tanto, desde el el organismo nacional dieron una alerta de aviso con riesgo de exclusión de las empresas, de cara a las próximas ediciones del PreViaje, de no cumplir con los montos establecidos.



Por lo pronto, se dieron a conocer algunas de las tarifas dependiendo el lugar y el nivel de habitación



•Hoteles de Villa Carlos Paz:

1 y 2 estrellas: $5.126

3 estrellas: $7.298

4 estrellas: $15.968



•Hoteles de Rosario:

1 y 2 estrellas: $5.691

3 estrellas: $7.427

4 estrellas: $13.673

5 estrellas: $31.335



•Hoteles de Purmamarca:

1 y 2 estrellas: $9.367

4 estrellas: $22.490



•Hoteles del Partido de la Costa:

3 estrellas: $7.460

4 estrellas: $14.658



Con la preventa turística, se reintegrará el 50% de lo que se haya gastado en una tarjeta precargada, utilizando los servicios adheridos al programa. Con un tope de reembolso de hasta $70.000, no sólo se podrá abonar hoteles, sino que, además, se permitirá efectuar la compra de pasajes de ómnibus, de avión, sector gastronómico, entre otras variantes. El uso de la tarjeta tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2022







¿Cómo resultaron las ediciones anteriores de PreViaje?

Sin dudas, el programa PreViaje significó un éxito, desde el 2020 en adelante, con la finalidad fortalecer el sector turístico que sufrió el golpe por la pandemia del Coronavirus.



En su primera intervención, unas 580.000 personas disfrutaron de los beneficios, que dejó unos $15.000 millones de pesos para la actividad turística. Sin embargo, la segunda edición resultó ser aún más exitosa, donde unos 4 millones de turistas aprovecharon el programa con un turismo flexibilizado por el avance de la campaña de vacunación contra el Covid-19



La lista de los destinos turísticos más visitados por los viajeros lo integran las ciudades de San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Mar del Plata, El Calafate y Puerto Iguazú. En tanto, el ranking los sitios de excursiones lo completan Salta, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y San Martín de los Andes.