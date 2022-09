En el último tiempo, los test de personalidad basados en ilusiones ópticas son volvieron populares. Fue durante el 2020, a causa de la pandemia y las diferentes cuarentenas establecidas a lo largo del mundo, cuando comenzaron a circular fuertemente los desafíos psicológicos, los cuales se siguieron difundiendo activamente durante los siguientes años.

En esta oportunidad, traemos un test viral que va a sorprenderte. En este tipo de pruebas, es muy importante centrarse en la primera imagen que ves.

Las mismas no te darán un perfil psicológico completo de tu personalidad, pero te ofrecerán alguna información sobre tu carácter que puede ayudarte a conocer mejor ciertas cosas que habitan en tu interior y que condicionan tus decisiones.

Esta prueba consiste en ver una ilustración y señalar lo primero que se identifica. En este caso, tenés que elegir entre un corazón, un gato y un perro.

¿Priorizás tu libertad?: el test viral que revela este rasgo fundamental de tu personalidad.

Corazón

Si lo primero que viste fue un corazón, podrías ser una persona con el sentido de libertad bien marcado. Para vos el paso por la Tierra es muy breve y nunca te limitás a hacer cosas que te generan placer. Nunca sentís culpa por tus acciones, ya que confías en tus decisiones y no te importa para nada el qué dirán. Sos auténtico y rara vez elaboras juicios de valor sobre alguien que no conoces porque no te gusta que lo hagan con vos. Te caracterizas por tu bondad, amabilidad y por ser muy atento con todo el que se cruza por tu camino.

Perro

Si lo primero que viste fue un perro, podrías ser una persona responsable y meticulosa. Tenés objetivos bien establecidos en tu vida y haces hasta lo imposible para concretarlos. Sos fiel y nunca harías algo para perjudicar a otro. Te destacás por tu inteligencia, creatividad y perseverancia. Tu constancia te hace llegar a lugares impensados para otros. Amas estar en pareja y crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Gato

Si lo primero que viste fue un gato, podrías ser una persona que detesta discutir, únicamente lo haces cuando no tenés otra escapatoria. Luego de una discusión podés perdonar con mucha facilidad y rara vez guardás rencor. Muchas veces podés parecer frío, pero con tus familiares o amigos sos todo lo contrario.