El payaso más famoso de la Argentina volvió a aparecer, pero esta vez en una divertida entrevista con Jay Mammon en el ciclo que conduce por América, "Los Mammones", donde hizo un repaso por los mejores y peores momentos de su carrera. El reconocido Piñón Fijo habló de todo y recordó el verdadero momento de su carrera donde la pasó mal: la revelacion de su rostro.

La identidad del payaso puede que sea una de las incertidumbres más abundantes en la Argentina. Si bien los adultos respetan que no quiera mostrarse por una cuestión de mantener la ilusión en los chicos, sacarle la máscara a Piñón Fijo ha sido el desafío de más de uno. Inclusive, hay quienes han ofrecido dinero por tener su verdadera cara. Cuando el conductor hizo hincapié en la cuestión, el actor recordó uno de los peores episodios de su vida.

“Es interesante esto de tu identidad, porque vos sos Piñón Fijo y punto pero hay gente que ha intentando develar quién sos, sacarte la máscara”, inició Jay, a lo que Fabián Alberto Gómez, tal es su verdadero nombre, asintió y comenzó a relatar: “Una vez en el Sur, en Tolhuin, había un panadero que tenía una obsesión muy grande con Graciela Alfano, tenía empapelado el local con fotos de ella, pero parece que después tuvo problemas con la mujer y metió imágenes de otros famosos para matizar un poco. Yo fui en el 2002 y era muy paradigmática aquella panadería, iban turistas y todo. Alguien le dijo que yo era Piñón y me pidió una foto. Pero yo le dije, porque no estaba maquillado, que no le iba a servir a él ni me iba a servir a mí”.

Sin embargo, ante la insistencia del comerciante, Piñón terminó aceptando: “Le dije ‘esto queda entre nosotros’ y me dijo que sí. Pero, a la semana, me empezaron a llegar fotos de gente que pasaba por ahí y me decían ‘ey, te conozco sin maquillaje’”. O sea, me saqué una foto sin maquillaje y el panadero la puso en la pared de su local”.

Más allá de ese mal momento, el animador infantil contó que lo que ocurrió con el comerciante fue casi una excepción, ya que la mayoría de los adultos lo respetan: “En general me pasó de tener una complicidad muy linda con los adultos, porque no es por mí el planteo, sino por la magia de un personaje que le gusta a sus niños. Todos lo entendieron... menos el panadero”, dijo entre risas.

El payaso hizo un recorrido por toda su carrera: sus inicios, sus peores momentos y sus vínculos más preciados.

En otra parte del reportaje, se refirió al origen de uno de sus hits más conocidos “Nene, dejá el chupete”, del disco Con las alitas arriba, cuya letra dice: “Hache un tiempo un muchacho llamado Chocho chocho antes del año come“¿Es lo que yo pienso?”nzó a hablar del lado del chupete / se fue marchando oioioi y sin dar muchas vueltas le dijo chau”. Con mucha picardía, Jey le preguntó: , a lo que Piñón dijo que sí.

Al final del programa, como digno animador infantil que tiene como objetivo motivar a todos los niños del mundo, dio un mensaje a tener en cuenta para todo aquel que tenga un sueño por cumplir: "No se crean el verso del éxito ni de la derrota, seguramente si son soñadores saben de lo que estoy hablando. Los que estamos convencidos de que ese sueño es a lo que venimos, las derrotas no son tales sino son aprendizajes. A soñar fuerte y seguir aprendiedo", concluyó Fabián Alberto Gómez.