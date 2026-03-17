Con una máscara de payaso baleó a un vecino para robarle dos celulares

Un violento robo sacudió a una familia el sábado en el barrio El Ángel, en la capital tucumana.

El hecho ocurrió por la noche, cuando dos delincuentes irrumpieron de forma repentina uno de ellos con máscara de payaso.

Según la acusación fiscal, los sospechosos actuaron de manera coordinada y con un despliegue que buscaba amedrentar a las víctimas.

Uno de ellos, identificado como Javier Lekovich, ingresó al domicilio portando un arma de fuego y ocultando su rostro tras una máscara de payaso de color negra. Su cómplice lo acompañaba empuñando un cuchillo.

Al irrumpir en la casa, se produjo un feroz forcejeo entre los delincuentes y los integrantes de la familia que intentaron resistir el asalto.

En ese contexto de caos, el asaltante de la máscara de payaso no dudó en apretar el gatillo. El disparo impactó de lleno en el abdomen del dueño de casa, quien cayó herido ante la mirada de sus allegados mientras los delincuentes continuaban con su plan.

Mientras el hombre baleado se encontraba tendido, el segundo asaltante intentó agredir a otro familiar con el arma blanca para asegurar la huida. Se escaparon con dos teléfonos celulares.

Detención

Tras el alerta, Lekovich fue interceptado y quedó detenido. Por su parte, el cómplice que portaba el cuchillo logró subir a una motocicleta que lo aguardaba en las inmediaciones, conducida por un tercer implicado, y ambos escaparon con rumbo desconocido antes de ser identificados.

La víctima herida debió ser trasladada de urgencia para recibir asistencia médica por la gravedad de la lesión en la zona abdominal.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que imputó formalmente al detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor.

Se dispuso la prisión preventiva para Lekovich por el término de dos meses. Mientras el imputado permanece tras las rejas, los investigadores continúan con las tareas de inteligencia para dar con el paradero de los otros dos delincuentes.