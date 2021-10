El 3 de junio de 1991, Cris Morena se ponía al frente del que fue su primer gran éxito: Jugate Conmigo. El programa de entretenimientos, que salía al aire por Telefe, combinaba juegos de destreza física, coreografías y sketches, en los que participaba un grupo de jóvenes.

De allí salieron figuras como Romina Yan, Luciano Castro, Michel Brown, Hernán Caire y María Susini. Entre ellos estaba Carla Mendez, una adolescente tímida que poco a poco fue ganando confianza. Ella es afrodescendiente y fue una de las primeras caras visibles en la televisión en mostrar esta diversidad cultural, por lo que llegó para romper con muchos prejuicios de la audiencia.

Carla Mendez recordó su paso por Jugate Conmigo

Apenas tenía 16 años cuando ya todo el país la conocía. Había trabajado en publicidades antes, pero llegó a Jugate luego de encontrarse a Cris Morena mientras miraba vidrieras en medio de un descanso de rodaje. Ese día le cambió la vida. Participó de un casting multitudinario, quedó y durante tres meses se dedicó a ensayar junto a sus compañeros para salir al aire.

"Como yo iba tantas horas al colegio y cuando salía tenía un auto que me esperaba y llevaba directo al canal a grabar, no tenía demasiada dimensión de lo que sucedía en la calle. Lo sufrían más mis viejos porque los vecinos les hablaban de mí, pero creo que todos los que hacíamos el programa tuvimos más conciencia cuando empezamos a hacer shows en el estadio de Obras", aseguró a La Nación.

Una de las grandes cosas que sacó del programa fue su amistad con Romina Yan. "Nosotros éramos adolescentes jugando y aprendiendo las reglas del medio. A mí me costaba más que al resto porque yo soy muy tímida y tenía que manejar eso de alguna manera, pero así me hice muy amiga de Romina Yan porque ella era tímida como yo, creo que eso nos unió y nos hizo tan unidas", agregó.

En el tercer año, Jugate renovó su staff, pero Carla se quedó a cargo de una sección en la que le enseñaba a los chicos cómo vestirse y combinar las prendas. Es que desde entonces comenzó a perfilarse en lo que quería hacer "cuando fuese grande".

Qué fue de la vida de Carla Mendez después de Jugate Conmigo

Apenas terminó el colegio ella ingresó a la carrera de diseño de indumentaria en la UBA, pero en ese entonces necesitaba trabajar y nadie la contrataba como vestuarista. Por eso, volvió a estar delante de cámaras en Cablín, en Infómanas (junto a Elizabeth Vernaci y Claudia "Gunda" Fontan) y en Mar de Fondo (con Alejandro Fantino). Luego se enamoró de un modelo europeo y emprendió viaje hacia el viejo continente en donde también trabajó como modelo.

"Después de estudiar y de entender que mi pasado televisivo me jugaba en contra, me fui a vivir afuera tres años y por necesidad comencé a trabajar de modelo. Recorrí el mundo siguiendo las temporadas y las capitales de la moda y, como suele pasar, una vez que vieron que me fue bien afuera fue más sencillo regresar", explicó.

Finalmente, al volver y gracias al apoyo de una colega, ingresó para trabajar en el vestuario de la película de Bandana y luego en Mambrú. "Trabajé en todos los canales y para muchísimas productoras del exterior en proyectos gigantes como Latin American Idol. Es mi orgullo decir que hoy hago lo que me gusta", sentenció la mujer quien ahora es la jefa de vestuario de Canal 9..