Como todos los éxitos de Cris Morena, Rebelde Way también fue un semillero de actores y actrices que luego saltarían a la fama. Pese a que muchos continuaron en la televisión o con carreras vinculadas a lo artístico hasta el día de hoy, otros no eligieron el mismo camino.

En la segunda temporada de esa novela juvenil apareció Elías Viñoles, quien interpretó el papel de Dante, el que se enamora de Lola. Elías fue uno de esos actores que, si bien lanzaron su carrera en la actuación gracias a estos papeles en las telenovelas de juveniles, no decidió continúa con esta profesión en nuestro país.

Así, Elías, de 32 años, armó su valija y se fue del país con destino a Miami, Estados Unidos, en el 2017. “Me vine con un proyecto con amigos, pero la vida te va separando los caminos. Hoy nos encontramos todos en ciudades distintas, pero a todos nos fue bien y nos queremos quedar acá”, contó Elías a Teleshow.

Elías Viñoles contó sobre su nueva vida en Estados Unidos.

El “galancito” de Rebelde Way, quien fue parte de los elencos de Familia Rodante, Señores Papis, Conflictos Modernos y hasta Romeo y Julieta, destacó que todavía tiene la intención de seguir experimentando en el mundo artístico.

El actor, que también vivió en Nueva York y Los Ángeles, contó que si hace memoria y se pone a analizar "cuál fue el motor de todo esto", estima que su decisión de abandonar el país tiene que ver con "una curiosidad personal".

“En este sentido, tener la visa de trabajo, legalizarme en un país como Estados Unidos, significaba la posibilidad de trabajar para una agencia, que es lo que he estado haciendo hasta ahora, tanto en Nueva York como ahora en Los Ángeles”, afirmó.

En 2017 fue cuando se sintió satisfecho con los logros que había alcanzado en Argentina, decidió ponerse un desafío y experimentar la vida en otro país totalmente distinto al nuestro.

En cuento a las diferencias que existen con la actuación y la industria del espectáculo en Argentina y en Estados Unidos, Elías opinó que “es un oficio totalmente distinto”. “A una audición vas completamente desnudo, para llevar a la mesa lo que va a proponer, que no suene off para el director del casting y para los ejecutivos. Ahí vas mitad actor y mitad ser humano y racional. Por otro lado, acá son demasiado técnicos, y nosotros somos un poco más intuitivos y menos mecánicos. Acá se mueve todo a través de un rulemán que está siempre aceitado y es muy efectivo”, explicó el exReblede Way.

Además, agregó que, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esas reglas, remarcó que “el contenido que sale de esta industria habla un poco por sí solo, de cómo funciona y de la calidad”.

Según reveló, su familia, oriunda de Neuquén, también tiene el “chip” de viajar por todo el mundo, sin apegarse a una ciudad específica. “Mi padre, a sus 70 años de vida, vivió en cinco países, y la verdad es que todo eso lo absorbí. Nunca sentí eso de que uno se tiene que quedar de por vida en una tierra, sino todo lo contrario”, dijo el actor.

“No te voy a negar que hace cuatro años que no veo a mi padre, desde que me fui de la Argentina. Y hace tres años que no veo a mi madre: la vi en Miami antes de viajar a Nueva York. Pero sé que ellos no podrían estar más tranquilos, pese al momento global, de que yo estoy yendo por el camino que creo que tengo que ir”, sostuvo.