La década del 90 estuvo plagada de grandes series nacionales que llegaron a tener importantes niveles de audiencia, además de ser la plataforma de varios de los artistas destacados que tiene nuestra escena en el espectáculo.

Uno de esos grandes éxitos fue ¡Grande, pá! que fue emitida por Telefe desde 1991 a 1994, con momentos de un pico de 62 puntos, algo impensado en la actualidad, y que trataba de la vida de un viudo (Arturo Puig) que estaba alcuidado de sus tres hijas, Nancy Anka (Jose), Juliera Fazzari (Angie) y Gabriela Allegue (Flor).

A ellos se agregó la presencia de María Leal (María), quien era la niñera contratada por Don Arturo, y otros personajes como Stella Maris Closas, que interpretó a una tía de las chicas; Alberto Fernández de Rosa, el tío Teo, y más tarde se incorporó Agustina Cherri, en el rol de Camila, la hija de la prima de Arturo, que fue a vivir a la casa tras la muerte de su mamá.

Tras el éxito logrado, poco se sabe de las protagonistas más jóvenes de la novela, y sobre todo de Allegue, quien dejó la actuación para "seguir otro camino". Es que la más chica de las "chancles" decidió hacer algo de teatro e hizo la carrera en el IUNA. Pero después se inclinó por la vocación docente, en las que hizo el profesorado de Inglés y hoy trabaja en escuelas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a su vida personal, está casada con Pablo, un visitador médico desde hace 20 años y juntos tienen tres hijos, Valentina de 16, Morella de 12, y Joaquín de 3 años.

Gabriela Allegue, junto a sus compañeras de elenco (Instagram).

"En un momento fui dejando de buscar y la verdad es que tampoco me llamaban todos los días para actuar. Hoy por hoy estoy bien como estoy. Es más si me decís hoy de hacer tele diría que no, porque no me da mucho tiempo para mi familia", comentó hace años.

Finalmente, "Flor" tiene una cuenta en la red social de Instagram @GabyAllegue, pero es más lo que retuitea que lo que publica, y nada tiene que ver con la actuación, su gran pasión cuando era chica. Además, junto a sus compañeras de elenco tiene un grupo de WhatsApp donde se comunican a diario, llamado "Las chancles".