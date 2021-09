Cris Morena impulsó la fama de muchos actores argentinos. Entre ellos está Michel Brown , este joven que con sus ojos claros conquistó miles de corazones a partir de 1993 en Jugate Conmigo y luego en Jugate con todo . Pero al poco tiempo de terminar el ciclo, con 19 años y sus padres recién separados, decidió vender su moto, agarrar su mochila e irse hasta México .

" Me fui en el año 99. Estuve viviendo un poco acá [México] , un poco en España y en Estados Unidos, dando vueltas. Me fui por el motivo por el que fueron muchos en esa época que era una crisis tremenda. Tenía ganas de trabajar en otro país y estaba el boca a boca de que México era como una gran ventana, que estaba al lado de Estados Unidos con muchas producciones. Me fui a los 20 años a buscarme la vida. Estuve también en Madrid y en Colombia y ya hace cinco años que estoy en México muy contento ", encuentro en América .

Michel Brown y Pasión de Gavilanes

No todo fue color de rosas. Le costó mucho hacerse un lugar en la industria. Trabajó de mozo, lavando copas e incluso disfrazado de muñeco para Cartoon Network . Pero cuatro años después de su llegada al país azteca consiguió un trabajo que lo cambiaría todo: Pasión de Gavilanes.

Michel se puso en la piel de Franco, el menor de los hermanos Reyes, que juraba vengarse por la muerte de su hermanita Libia. En el camino conocía a Sara Elizondo [ Natasha Klauss ], de quien se tenía que vengar pero se terminó enamorando.

La producción fue estrenada en Colombia en el 2003 y tuvo un éxito inmediato arrollador que con el paso de los años se extendió no solo a Latinoamérica sino a más de 40 países en todo el mundo.

Esto le abrió las puertas a otros destinos como España , en donde además de conducir un programa, actuó en la popular serie adolescente " Física o Química ".

Le siguieron decenas de papeles en cine y TV. Entre los últimos se encuentran: " La querida del Centauro" (Telemundo), "Hernán" (Amazon Prime Video), la conducción de "Desafío sobre fuego" (History Channel) y recientemente "Parot" (Paramount +).

En lo que respeta a su vida personal, en el 2013 se casó en una ceremonia privada junto con la también actriz Margarita Muñoz , a quien hace una semana le dedicó un tierno posteo en Instagram por su cumpleaños. " Brindo con vos y por el gusto seguir a tu lado y continuar poniéndonos la vida de sombrero ", le escribió.

Vuelve Pasión de Gavilanes

Los fans lo pidieron hasta el cansancio y los productores lo escucharon . Este año, a dos décadas de su estreno, Telemundo confirmó que está trabajando en la secuela de Pasión de Gavilanes. Si bien la mayoría del elenco confirmó su participación Michel dijo desde un principio que no formaría parte.

" Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder estar ", confirmó, aunque también descrito que para él Franco Reyes era una historia cerrada. Sin embargo, Jorge Cao [hacer el abuelo Martín], adelantó que Brown podría llegar a hacer una pequeña aparición.

Con respecto a si tiene pensado volver al país, confirmó que lo pensó en algún momento pero que todavía no se le ha dado la posibilidad. " Me encantaría volver a la Argentina. En su momento existió la oportunidad de ir a hacer esta serie que hizo Luciano Castro de "100 días para enamorarse", pero al final no se dio porque yo estaba haciendo una serie sobre Hernán Cortés para Amazon y no se pudo ", sentenció .