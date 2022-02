En el 2002 una producción de Cris Morena llegaba para romper todos los récords de audiencia y de ventas en el país y en el exterior: Rebelde Way. Gracias al implacable éxito decenas de jóvenes actores saltaron a la fama y si bien algunos se lograron mantener en el ámbito de la farándula, otros decidieron dar un paso al costado.

Entre ellos está Jazmín Beccar Varela, ella interpretó a Luján Linares, una chica huérfana que llegó al colegio Elite Way School gracias a una supuesta beca por su desempeño deportivo, aunque poco después descubrió que fue gracias a un misterioso benefactor que la ayudaba con sus estudios. "Luji" era la mejor amiga de Marizza, el papel de Camila Bordonaba, quien poco después de las giras de Erre Way se alejó de las cámaras.

Jazmín Beccar Varela, interpretó por dos años a Luján Linares (Imagen ilustrativa).

"Tenía la sensación de que iba a quedar. Hice la presentación en cámara y después me llamaron para la segunda etapa, donde te hacían practicar un guion con tu compañero de fila. Me tocó con Nicolás Riera, que en aquel entonces no quedó. La última instancia era la de baile, donde me consideraba un queso. Nos hacían practicar en un gimnasio cerca de mi casa y un día Cris Morena me agarró y me preguntó si yo estaba dispuesta a cambiarme de colegio -iba a doble turno- y le respondí que sí. Ahí me anunció que iba a interpretar a Luján", recordó a TN Show.

Qué fue de la vida de Jazmín Beccar Varela

Tras el final de la segunda temporada de la novela, Jazmín coprotagonizó junto a Bordonaba en el 2005 la novela "El Patrón de la Vereda". En el 2007, actuó en la novela "Romeo y Julieta" como Malena Arizmendi y luego comenzó a trabajar en diferentes obras de teatro, sobre todo dedicadas a un público infantil.

Decidió tomarse un descanso del mundo del espectáculo y estudió derecho mientras trabajaba como secretaria en un estudio jurídico, pero pronto descubrió que eso tampoco era para ella. Vivió un tiempo en España y luego regresó a la Argentina para probar suerte con el periodismo. Lo estudió pero no lo ejerció, sino que se dedicó al ámbito de la comunicación en empresas privadas.

Hoy a sus 35 años, asegura que tiene el mejor trabajo: el ser mamá de Tito un pequeño que nació en el 2018 fruto de su relación con su ex Franco Stivala. "El bebé me cambió la vida. Me puso las prioridades en otro lado, me bajó a tierra. Me hizo aflorar un montón de cosas lindas que yo tenía guardadas y me hace crecer como persona", contó la orgullosa madre, quien ahora está en pareja con Sofía Accattolis.