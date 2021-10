A casi 20 años del arrollador éxito de Revelde Way, la tira juvenil que se instaló en corazón de los adolescentes, su impronta sigue vigente. No solo por lo que significó sino por el rápido posicionamiento de la ficción, en Netflix.

Del 2019 a la actualidad, miles de chicos -y no tanto- vieron la tira, que incluyó dos temporadas, a través de la plataforma de streaming, y se fanatizaron con los personajes, entre ellos el de Marizza, caracterizado por Camila Bordonaba, que se destacó por su particular “carácter”.

.

Y aunque pasaron casi dos décadas y la ficción y su banda musical, Erreway (con Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, incluidos), está tan vigente como en su momento, en el 2008, Camila, decidió alejarse de los medios para no volver más. Aunque su postura pudo haber sido momentánea, se mantuvo a lo largo del tiempo.

Bordonaba se cansó de lo que contaba a través de sus personajes, no solo en Rebelde sino también en Chiquititas y Son de Fierro, otras de las tiras que tuvieron alcance masivo, a nivel de audiencia, y se fue para siempre.

La actriz fue parte de la tira éxito que cumple 20 años y se sigue viendo en Netflix. La inédita foto la posteo Cris Morena, su creadora, en las últimas horas.

A pesar del éxito, de haber recorrido el mundo y el interior de Argentina presentándose con la banda musical, Camila reinició su vida lejos de la tevé, en la cual podría haber continuado su carrera, dado sus dotes artísticos.

Nueva historia, sin mirar atrás

Bordonaba se fue lejos, al sur del país, y se instaló en Bariloche, uno de los lugares más lindo en cuanto a lo que ofrece su naturaleza, de enero a diciembre, y que le permitió conectarse con todo lo que le gusta: la naturaleza mas pura.

Desde entonces, con su pareja, que le respetó el estilo de vida que quería empezar a llevar y con quien tienen el mismo gusto en común, comenzaron de cero, con los ahorros que Camila fue haciendo con sus años de trabajo en la pantalla chica.

.

En más de una oportunidad, intentaron contactarla y tentarla para volver a la profesión, pero la respuesta de Camila siempre fue la misma: no. Incluso, ni quiera tiene redes sociales porque su “leve motive” es disfrutar de todo, menos de la conectividad y de la tevé.

Y uno de los compañeros con quien, al día de hoy, mantiene un vínculo de amistad y continua comunicación es con Colombo, de quien es madrina de su hija, y suele visitarla, cada tanto. Pero de alguna forma está vinculada al mundo artístico ya que trabaja, actualmente, como camarógrafa y asistente de dirección, para la productora Hacedora de arte, eso si, lejos de la gran exposición.

La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del Día Internacional de Erreway, banda de la que fue parte, y sus ex compañeros, Lopilato, Colombo y Rojas hicieron un evento donde ella, también, eligió estar ausente. Eso si, a través de Felipe, envió una carta a los fans, como una forma de devolverle el cariño, que le siguen manifestando.