Los sueños con infidelidades puede ser muy recurrentes en las personas que se encuentran en una relación de pareja. No importa quien sea el autor de la traición, las experiencias oníricas con infidelidades tienen un profundo significado de los sueños.

Un dato muy interesante es que todos los sueños ocultan distintos significados que pueden ser interpretados por los expertos. En líneas generales, esto se hace teniendo en cuenta los patrones comunes que se repiten con frecuencia, tales como los insectos, la sangre o el mar.

El estudio de las experiencias oníricas permite comprender los mensajes escondidos en el área inconsciente del cerebro. Hay muchos estímulos que el cerebro consciente ignora durante el día, pero que se evidencian a la noche, momento en el que los sueños expresan emociones, sensaciones y pensamientos vividos en el día.

En los viajes oníricos es frecuente que se hagan presentes personas aleatorias haciendo actividades de lo más insólitas o también uno se puede ver envuelto en situaciones que jamás hubiese imaginado.

Dentro de todo esto, uno de los sueños más usuales se da en un contexto donde la pareja toma protagonismo en torno a la infidelidad.

Ya sea que soñaste que eras infiel o que tu pareja te traicionaba a vos, este sueño tiene significados útiles para analizar y aplicar en tu vida diaria.

El significado de soñar que sos infiel

Lejos de significar deseos de traición o falta de amor, soñar con serle infiel a tu pareja esconde mensajes más profundos.

Puede haber dos maneras de decodificar al sueño: Por un lado, es probable que haya problemas en la comunicación entre ambas personas. Si este es tu caso, lo recomendable es comentarlo con tu pareja y solucionar cualquier duda o inconveniente a través de la charla.

Por otro lado, soñar con serle infiel a tu amor también se relaciona con un alejamiento sexual. Si este es tu caso, probablemente soñaste que eras infiel porque necesitas más cercanía física con la persona que duerme al lado tuyo.

Pero eso no es todo, en algunos casos, puede significar que uno eta insatisfecho con su vida personal respecto a proyectos propios, sentimientos o formas de vida. En este caso, si no estás satisfecho/a con tu vida, es recomendable analizar qué te molesta e intentar hacer un cambio significativo.

El significado de soñar que tu pareja es infiel

Los sueños en los que tu pareja te traiciona no están directamente relacionados con una posible infidelidad. Más bien, se trata de inseguridades propias.

Si recientemente soñaste que tu pareja era infiel, no importa si presenciabas esa infidelidad o no, lo cierto es que probablemente tengas dudas respecto de los sentimientos de tu pareja hacia vos, pero esto no quiere decir que tu pareja no te quiera o no te demuestre afecto, este sentimiento surge de tu interior.

Los expertos en el significado de los sueños también interpretan esta experiencia onírica como posibles dudas tuyas en torno a la relación: no sabes si continuar con esa persona o no.

No obstante, en cualquiera de los casos, es fundamental conversar al respecto de cualquier duda o sentimiento que uno tenga. Aunque algunos los expertos recomiendan no hablar explícitamente de estos sueños con la pareja para así evitar malentendidos.