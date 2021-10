Showmatch junto con el Bailando le ha dado una gran popularidad instantánea a miles de personas. Cantantes, actores, humoristas, deportistas, tuvieron su espacio en la pista y lo aprovecharon para dar un salto en su carrera. Pero para poder lograr todo esto, contaron con el aporte de un gran equipo de producción, vestuario, maquillaje y sobre todo coaches de baile.

Entre estos últimos profesionales se encuentra Cristina Girona . Ella fue durante diez años una de las profesoras de danza a cargo de las coreografías de decenas de parejas del Bailando desde el 2006 al 2016. Fue campeona en el 2007 con Celina Rucci y en el 2015 fue subcampeona con Ailén Bechara y Fernando Bertona , quienes perdieron contra Fede Bal y Laurita Fernández .

Ahora, alejada de Marcelo Tinelli , es Directora Artística de la academia de baile de Reina Reech de Cañitas y la rompe con sus coreografías en TikTok , en las que también cuenta detalles de lo que fue su paso por el certamen.

La muerte de Norma Pons para Cristina Girona, su coach

Uno de los peores momentos que tuvo que enfrentar como entrenadora, fue cuando falleció su participante. Se trataba de Norma Pons , quien se descompensó en su casa y murió. “ Estoy muy adolorida. Uno no se da cuenta de la dimensión de las cosas hasta que le llega. Es muy shockeante que una persona desaparezca de un día para el otro. Íbamos a salir a bailar a hacer cosas. Teníamos una coreografía ya ensayada e íbamos a empezar a hacer el clásico. Nos divertíamos mucho ”, aseguró Cristina en su momento.

“ Me enteré de la noticia por la tele. Me levantado el ensayo porque ella estaba descompuesta. Cuando me dijeron eso la llamé al celular, no me atendió y llamé a su casa. Ahí me atendió la vecina y me dijo que Norma no podía hablar porque estaba descompuesta. Me dijo que era algo respiratorio ”, recordó.

.

Del Bailando a TikTok

Cristina es mamá de dos hijas con quienes suele subir contenido en sus redes sociales. Además mantiene una relación muy cercana con sus seguidores a quienes les contó que este año ya no formaba parte de La Academia . " Al igual que los deportistas, los bailarines tenemos un tiempo, aunque yo conservo intacta mi pasión por el baile ", descrito en su TikTok.