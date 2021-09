La Selección Argentina derrotó 3 a 0 a Bolivia por la decima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a Qatar 2022. Lionel Messi marcó los tres goles que le dieron la victoria al conjunto albiceleste que festejó junto a lo hinchas, que regregasaron a la cancha por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus (Covid-19), el título de la Copa América 2021.

Si bien el encuentro tuvo muchos protagonistas, el que más llamó la atención fue el DJ Fer Palacio, quien le puso música al festejo de la Selección Argentina.

.

¿Quién es Fer Palacio?

Fer Palació, de 31 años, antes de ser DJ en boliches y de volverse famoso por tocar en estadios como el de San Lorenzo, Independiente y Estudiantes se desempeñó como maquinista del tren Sarmiento, oficio que heredó de su padre.

Empezó como ayudante de maquinista y para ser conductor tenía que realizar un curso, el cual duraba un año, en el que debía rendir tres materias para obtener la licencia habilitante de conductor.

Su ingreso para convertirse en maquinista no fue fácil, había reprobado el psicotécnico cuatro veces, pero por insistencia de su padre lo volvió a intentar. Aunque antes de trabajar horas en el ferrocarril había probado suerte en otro rubros como el textil, vendedor de planes de ahorro y se animó a estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad de Morón e Ingeniería en Sistemas en La Matanza, pero en el curso de ingreso no le fue como esperaba.

Al momento de rendir la última materia del curso para convertirse en maquinista reconoció que no quería ser parte del ferrocarrill. Estuvo cinco años y prefirió dejar su lugar a otro compañero que no contaba con las mismas condiciones que él, tenía años de antigüedad.

En esa búsqueda constante por hacer algo que realmente lo apasionara a veces se encontraba sin apoyo de sus más cercanos. Su camino como DJ lo inició en 2017, a los 27, en una cena con amigos les había propuesto a sus amistades abrir un bar para empezar a mezclar música.

En ese entonces no contaban con un capital para empezar, pero como Palacio tenía recibo de sueldo por su trabajo en el ferrocarril consiguió un préstamo y junto a algunos ahorros de sus amigos alquilaron una casa en San Antonio de Padua que remodelaron y convirtieron en un bar bailable, llamado Panda, donde el joven dio sus primeros pasos.

.

"Cuando arranqué a ser DJ veía que los pibes podían vivir de esto y me fascinaba porque decía que loco que un DJ pueda tener una vida en la que trabaja los fines de semana y en la semana pueda tener tiempo libre. Me metí de lleno haciendo distintos tipos de cosaS, después encontré un techo y dije más no se puede crecer. Siempre trabajamos sobre temas de terceros y dije 'por qué no empiezo a vender mi imagen', a mostrarme", contó Palacio en diálogo con Caja Negra en marzo pasado.

En sus inicios se la pasaba mucho tiempo en la computadora y la gente "no sabía quién era", el joven iba a tocar a los bolices y la gente decía "este no es Palacio", entonces empezó a hacer sets en su casa y a mostrarse para "ponerle un sello" a sus remix.

.

A los pocos meses ya tenía sus primeras fechas en boliches y su trabajo se viralizó rápidamente con la llegada de la pandemia de coronavirus (Covid-19). En YouTube comenzó a recibir más reproducciones y hoy en día cuenta con más de 1.69 millones de suscriptores. Mientras que en Spotify cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales.

Su llegada a los estadios empezó en el Pedro Bidegain (San Lorenzo), del cual es hincha, en noviembre de 2020 y desde ese entonces realizó ocho shows, incluido el que realizó este jueves por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.