La cuarta temporada de El Marginal continúa sumando adeptos, permaneciendo ente los títulos más vistos en Argentina desde su estreno en Netflix. Mientras los fanáticos de la serie comentan los nuevos capítulos y comparten teorías sobre el futuro de los personajes, hay un nombre que sigue apareciendo entre sus publicaciones: Ignacio Quesada, el joven actor que interpreta a Brian y da que hablar en las redes sociales.

Con apenas 19 años de edad, Quesada llamó la atención de la amplia audiencia de la serie argentina, con muchos llamándolo una de las grandes revelaciones que trajo la cuarta temporada de la serie. Lo cierto es que, a pesar de no contar con tantos años de experiencia como algunas de sus coestrellas, el joven viene pisando fuerte en la industria del entretenimiento.

Previo a su rol en El Marginal, Quesada ya había aparecido en una producción de Netflix cuando interpretó a Mario en "Puerta 7" (2020), la serie ficticia que exploró la corrupción y el crimen organizado que rodea a las barras bravas del fútbol argentino. El intérprete también formó parte del elenco de "Las noches son de los monstruos" (2021) y "Días de gallos" (2021); pero tuvo sus comienzos en las artes escénicas.

Cada acto escolar en el que surgía la oportunidad de participar, él estaba presente en el escenario, ya sea a través de la música o el teatro. Fue durante la secundaria que su camino en las artes comenzó a consolidarse, cuando su madre le propuso tomar clases en el mismo lugar que ella: El Excéntrico de la 18. Rodeado de inseguridades propias de la adolescencia, el joven se animó y no solo se sintió cautivado por la actividad, sino que también adquirió la confianza necesaria para crecer en la industria.

De actos escolares a series de Netflix

Con apenas 19 años, Ignacio Quesada causa furor entre los espectadores de Netflix.

"Ya desde chico me gustaba y hacía teatro como una forma de juego. Cuando termine el colegio en el 2018 y justo me daba el tiempo libre para ir a castings y seguir incursionando en esta actividad, un día mi profe de teatro, Valentina Fernández de Rosa, nos consiguió a mí y a unos amigos la posibilidad de ir al casting para esta serie (Puerta 7)", contó en diálogo con la revista G7.

"Nunca pensé que iba a poder trabajar de actuar. Yo iba a estudiar una carrera y seguir haciendo teatro como hobby y, de repente, se presentó esta oportunidad y decidí tomarla para meterme a full", reveló Quesada. Para el joven, su participación en la serie de Netflix fue alucinante, siendo él mismo un fiel miembro de la plataforma de streaming:

"Yo suelo usarla, veo pelis y series, y el 21 de febrero haber amanecido con la foto de la serie en el inicio fue una locura. Antes de la serie no había laburado en ningún proyecto y no sabía con qué me iba a encontrar. Cuando llegué al set era un despliegue de producción impresionante, mucha gente, mucho equipo, de todo", agregó sobre su experiencia en Puerta 7.

Poco después de su debut en Netflix, Quesada estaba en la lista de actores que se incorporarían a la nueva temporada de El Marginal. En la cuarta entrega del popular drama penitenciario, el joven de 19 años interpreta a Brian, un recluso de Puente viejo que forja un fuerte vínculo con Pastor (Juan Minujín) y se destaca por su gusto por la música y la lectura.

Ignacio Quesada como Brian en la cuarta temporada de " El Marginal"

"Aaaah que felicidad!!!!!!!!!!! :))) muy emocionante estar viendo el laburo terminado de tantos meses y tanta gente, siempre la espera se hace larga pero cuando llega lo vale completamente. Ojalá les guste esta nueva temporada, aguante el Margi!!! :33", escribió poco después del estreno de la serie en su cuenta de Instagram.

El final de la cuarta temporada de "El marginal", que está disponible en Netflix desde el 19 de enero de 2022, dejó el camino preparado para la realización de una quinta entrega, que fue confirmada por Sebastián Ortega, el creador de la serie argentina, en agosto de 2019. Por su parte, Quesada ya está en la lista de actores confirmados para la temporada 5.