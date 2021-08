Los Montaner son la familia del momento. Por un lado, Ricardo, con sus hijos Mau y Ricky, entretienen cada noche de domingo a jueves a los argentinos con La Voz por la pantalla de Telefe. Por otro lado, Evaluna con su idílico matrimonio con el también músico Camilo tienen embelesados a miles de seguidores, y desde hace menos de dos años se unió al clan la actriz argentina Stefi Roitman, novia de Ricky.

Pero poco se conoce de Sara Escobar, la esposa de Mau. Sí, Mauricio Montaner, tiene 27 años, es el hijo más chico del intérprete de "Me va a extrañar", y se casó en febrero del 2018 en una soñada boda en México, en las playas de Tulum.

.

Ambos tienen una historia de cuentos de hadas. Se conocieron en el 2013, llevaban casi cinco años de novios cuando decidieron dar el gran paso y han asegurado en múltiples ocasiones que son mejores amigos. Tras el casamiento eligieron Japón como destino de su luna de miel.

“Hace 8 años nos conocimos, hace 3 nos casamos, y esto cada día se pone mejor. Me siento amada todos los días de mi vida! Amo cada pedacito de ti, los que conocí desde el primer año y los que sigo descubriendo cada día vamos por mil años más y un montón de hijos. Feliz aniversario”, le dedicó a su esposo en Instagram en febrero.

Ella es colombiana, oriunda de la ciudad de Medellín, tiene 30 años. Fue modelo, es diseñadora gráfica y también tiene un incipiente canal de Youtube llamado "Un pedacito de mí", en el que cuenta con casi 60 mil suscriptores y a donde compartió un tierno video de lo que fue su casamiento.

Sara, Evaluna y Stefi, las mejores hermanas

Parte de la popularidad que ha adquirido esta familia se debe a lo unidos que muestran ser. Y Sara no es la excepción. De hecho continuamente sube fotos y tiernas dedicatorias con Evaluna y Stefi a las que llama “hermanas”, pese a que la última todavía no ingresa oficialmente al clan Montaner. "Amo saber que pasaremos el resto de nuestras vidas juntas porque quiero que se me peguen todas las cosas que amo de ustedes", les dedicó.

“Otro año con tus ataques de risa y tus cariñitos sin medida. Tienes un corazón de oro, y somos todos unos afortunados de poder disfrutar de él”, le dedicó hace dos semanas a la argentina para su cumpleaños. “Afortunada yo por tener una hermana como vos. Todo. Te amo te amo”, le contestó Roitman.

Su relación con Ricky, también es muy cercana e incluso lo llegó a calificar como una mezcla entre su segundo esposo y un hijo. De hecho compartió una galería de imágenes en las que se los ve disfrutar juntos de un show y luego una captura de pantalla en la que el músico le pregunta cómo hacer la compra de mercadería online.

Así fue el casamiento de Sara Escobar y Mau Montaner