Tras el fin de semana largo con un clima agradable, diversos habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, principalmente de la zona norte, reportaron "intenso olor a humo" desde esta mañana producto de los incendios forestales que persisten en las islas del Delta del río Paraná. Esta situación es reflejada en las redes sociales por cientos de usuarios.

En ese marco, la cuenta de Twitter Derecho en Zapatillas, una organización que brinda novedades del derecho y las leyes argentinas para el ciudadano, escribió: "El humo de los incendios y las partículas en suspensión, que afectan la salud, ya llegó a la Capital Federal. El derecho ambiental bien, gracias".

Otro que se sumó a la catarata de tuis sobre el tema fue el abogado ambientalista

"El humo, que llegó a CABA, no es solo una incomodidad. La OMS señala que la contaminación del aire conlleva efectos en la salud incluso en concentraciones muy bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud", continuó en otra publicación.

El olor a humo se sientió especialmente en la zona norte del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires desde las primeras horas de esta mañana. En este sentido, el usuario @AlmaDelMillo compartió: "Soy de Tigre y sentí olor a humo en la madrugada, nadie hace nada!!".

"Intenso el olor a humo en CABA. Sigan, ecocidas, ya tienen un lugar (miserable) en la historia", twitteó, por su parte, la usuaria @RifkeMashe y utilizó el hashtag #LeyDeHumedalesYa.

“El humo invade Buenos Aires a 300 km de los incendios intencionales de los humedales y entonces, quizás, algún funcionario del gobierno nacional se dé cuenta que en Rosario y zonas aledañas no pueden ni respirar literalmente desde hace semanas (y años)”, escribió indignada una usuaria.

En tanto, la Gendarmería Nacional y la Jefatura Departamental de Policía de la localidad entrerriana de Victoria decidieron interrumpir este domingo "por tiempo indeterminado” el tránsito en el puente que une esa ciudad con Rosario (Santa Fe).

La opinión de Antonela Rocuzzo

Antonela Roccuzzo, empresaria y pareja de Lionel Messi, usó su cuenta de Instagram para quejarse por los graves incendios que llevan varios días activos en las islas frente a Rosario. La situación crítica la puso en alerta. Publicó fotos, videos y se preguntó: “¿Hasta cuándo?”.

Esta mañana, la rosarina, que siempre se mostró muy activa en sus redes sociales para visibilizar este problema que afecta a miles de personas en su ciudad de origen, compartió imágenes del fuego que continúa propagándose.