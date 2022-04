Hace un año se hizo famoso por ganar el "rosco" en Argentina, tras participar de Pasapalabra, el programa tradicionalmente conducido por Iván De Pineda. Se trata de Brian Parkinson, el nuevo campeón del Mundial del Rosco celebrado en Chile, en el que participaron los campeones de Latinoamérica y de España.

Brian, además de ser toda una enciclopedia abierta por la cantidad de definiciones de palabras que sabe, es también un estudiante de ingeniería en sistemas. Está casado y tiene tres hijos: Lola, Noah y Bruno. De hecho, fue su propia esposa quien lo alentó a hacer los castings para poder tener una chance de participar en este juego de sabiduría, ingenio y temple.

Brian Parkinson en Pasapalabra.

Con sus 32 años y más de 6 millones de pesos acumulados hasta el momento por ganar el Rosco nacional y el de la competencia internacional realizada en esta última semana, el ganador del certamen sueña con ahorrar todo lo que pueda para comprarse su casa propia.

El empujón que le dio su novia para participar de la competencia

Sobre cómo le "picó el bichito" de animarse a jugar en el programa de De Pineda, Brian contó que fue su novia, que la que lo alentó a hacerlo. Él siempre volvía de la facultad hacia su casa, miraba el programa y respondía casi todas las preguntas correctamente desde su casa, por lo era evidente que debía sí o sí estar entre los concursantes.

"Fui al casting y me fue muy mal, no lo pasé. Entonces me tocó un poquito el orgullo y ahí empecé a prepararme para quedar", rememoró el joven participante que ganó 38 millones de pesos chilenos en el mundial y más de 1,7 millones por haber ganado la competencia en Argentina en 2021.

Agradecido a su novia, en el momento que ganó el rosco en argentina, expresó con el puño cerrado por los festejos y emocionado: “Le quiero mandar un beso a mi novia, que fue la que me anotó. Yo sabía nada. Le tuve que poner mucho, tenés que leer un montón y tener conocimiento. Antes de participar no sabía lo que sé ahora. También le quiero agradecer a toda la gente que apoyó, a mis amigos, mi familia, hermanos, cuñados y mis tres hijos a los que amo mucho”.

¿De qué trabaja Brian?

Los horarios de la televisión no son los mismos que los de cualquier trabajo. En ese sentido, se puede complicar la situación para asistir a las grabaciones de los programas, pero el ingeniero en sistemas que vive en el barrio de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires, contó que trabaja en una empresa petrolera, haciendo informes en turnos de 12 horas, los cuales podía rotar sin problemas con sus compañeros.

.

"La dificultad era equivalente a la del Rosco de Argentina, era igual de difícil", destacó el joven en diálogo con Urbana Play. Ahora, Brian piensa en qué utilidad más puede darle a esa habilidad que tiene con las palabras y sus definiciones, aunque desde la radio que lo entrevistó le aconsejaron ir a la Asociación Argentina de Scrabble para representar a nuestro país en el mundial y en competencias regionales.

Las habilidades y talentos ocultos de Brian Parkinson

Otra de las habilidades de Parkinson es la música. Hace algunos meses interpretó de manera excelente "Muchacha Ojos de Papel", de Luis Alberto Spinetta. Tocó la canción en un videoclip que grabó junto al bajista y compositor Sebastián Tozzola.

Además de cantar y tocar canciones "de fogata", como expresó el mismo ganador del rosco, este carismático y sabio participante tiene otro talento oculto. En sus ratos libres dibuja caricaturas y hace cuadros realistas de cantantes y actores.