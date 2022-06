Hay muchos actores que conocieron el éxito de muy pequeños, tras participar en programas infantojuveniles como Chiquititas. Pero ante esa prematura fama, no son muchos los que logran consolidarse en medio: algunos por decisión propia y otros por el "olvido" de los productores. De hecho, hay elencos llenos de historias trágicas: un ejemplo es el mito que creció alrededor de Señorita Maestra.

Una de sus estrellas, Omar Lefosse -interpretó a Palmiro Caballasca-, continuó trabajando luego del fin de la tira. Y aunque paulatinamente se fue alejando de la televisión, su nombre volvió a estar en boca de todos por hechos que no lo tuvieron como protagonista.

La primera vez fue en el año 2004, cuando uno de sus compañeros en la serie, el actor Julio Silva, quien interpretara al personaje de "Siracusa", murió al enfrentrse con la policía en un asalto en un kiosco. El cómplice de Silva era Fabián Marcelo Rodrigues, que hacía de Cirilo Tamayo, y terminó preso por robo.

La otra oportunidad fue más reciente, en 2020, cuando muchas personas lo confundieron con Alejandro Lamarque, el actor que interpretó a su mismo personaje, pero en la versión "Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida" (1974).

En ese entonces, Lamarque brindó una entrevista y contó que estaba ciego, vivía en la indigencia y no podía comprar sus medicamentos. El problema fue que las imágenes de archivo que proyectaron eran de Lefosse, quien se puso en la piel del Caballasca en la versión llamada "Señorita Maestra".

"Me llamó un montón de gente, hasta mi hermana puso en las redes la foto que salió en la tele del otro Caballasca y la cara mía para aclarar. El Messenger me explotó, gente que no tengo en el Facebook me escribía por mensaje directo", aclaró Lefosse, en diálogo con TN.

De Señorita Maestra a la publicidad

La serie tuvo cuatro versiones, con tres actores que interpretaron al inolvidable "Caballasca". La primera fue en 1966, con Evangelina Salazar como protagonista; la segunda, en 1968, con Silvia Mores; la tercera, en 1974, con María de los Ángeles Medrano; y la cuarta, en 1982, con Cristina Lemercier. En esta última, la ficción dejó de llamarse "Jacinta Pichimahuida, la maestra que no se olvida", pasó a ser nombrada "Señorita maestra" y fue donde participó Lefosse.

"El primer Caballasca fue Oscar Elizarán. Después, en 1974 fue Alejandro Lamarque y en 1983 fui yo. El libreto siempre fue el mismo, los diálogos, todo, lo que cambiaron fueron los años y los actores”, detalló el último intérprete del alumno, cuya frase de cabecera era "Me hirve la cabeza".

Con tan sólo 14 años, Lefosse debutó en el programa infantil "Señorita Maestra", que se emitió entre 1982 y 1985 en Argentina Televisora Color (ATC) -Hoy TV Pública-.

El elenco de la última versión de Señorita Maestra.

Luego, Omar interpretó el personaje de Cacho Avellaneda en el film El profesor punk, protagonizado por el recordado actor Jorge Porcel y dirigido por Enrique Carreras. Un año más tarde, en 1989, hizo un cameo en Normanicus, es una película coproducción de Argentina, Canadá y Estados Unidos de ciencia ficción, comedia y aventuras.

Con el correr de los años, se fue perdiendo su rastro, aunque siguió vinculado con la actuación a través del teatro independiente.

Recién en el año 2000, a sus 30 años, realizó una famosa publicidad de Supermercados donde el público recordó a su personaje Caballasca y su frase característica: Me hirve la cabeza. Años más tarde, en 2008, apareció en la serie Todos contra Juan, haciendo de sí mismo.

Su nueva profesión

Ya totalmente alejado del los flashes de la televisión, se sumergió en el mundo de la compra y venta, y en 2007 se puso un kiosco en Floresta.

"Estoy acá hace siete años. Atiendo este kiosco, y la verdad es que mal no me va. No tengo para tirar manteca al techo, pero trato de administrar bien y de no malgastar", contó Lefosse a revista Papparazzi en 2014

"Estoy diferente, bajé 50 kilos. Estoy en pareja. Lo curioso es que mi mujer fue admiradora mía. Una vez vino a comprar, empezamos a hablar de mi personaje y nos terminamos enamorando. Es increíble, pero real", reveló.