El influencer Santi Maratea está acostumbrado a ser tendencia en las redes sociales gracias a sus causas solidarias y las colectas donde se juntan millones para buenos motivos. Sin embargo, este domingo sorprendió a todo el mundo con su insólita fiesta de cumpleaños a la cual no asistió. Según explicó, todo su plan fue una nueva "obra de arte" con un particular “souvenir” para sus cientos de invitados.

De esta manera, este sábado 25 de junio, Santiago Maratea llegó a los 30 años y por esa cifra redonda organizó un multitudinario festejo que tuvo la participación de la popular fiesta “Bresh”. A pesar que cientos de personas lo estaban aguardando hasta altas horas de la madrugada, el joven influencer nunca llegó al lugar del festejo.

.

“Acaba de terminar mi cumple, no sé si estuvo bueno porque no fui”, comenzó Santi Maratea en una larga lista de historias que compartió en su cuenta de Instagram. En esta línea, el influencer le explicó a sus miles de seguidores el motivo de su faltazo: “Arte. Así se explica. Fue una obra de arte. Hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir”.

“Por lo que me dijeron estuvo increíble. Quinientos invitados, tocó la Bresh, barra libre. Al final hubo choris y patys. Quiero que sea mañana para que me cuenten cómo estuvo. Mi intención era que fuera la mejor fiesta posible”, siguió describiendo Maratea la celebración que hizo para sus invitados y no para él mismo.

Cumpleaños de Santi Maratea.

También remarcó que su intención de realizar una obra de arte fue real. “No estoy jodiendo con que fue una obra de arte. O sea, así lo estoy planteando, después te puede parecer una pelotudez, te pude gustar o no. Podés querer debatirlo o no”, señaló en su relato que difundió en las primeras horas de este domingo.

"Yo lo planteo como una obra de arte", reiteró el impulsor de distintas colectas solidarias, quien recordó su anterior actividad artística, que consistió en revender libros de Harry Potter intervenidos como "Concha Potter" a un precio exorbitante.

"No los estoy boludeando"

Si bien no los vio personalmente, Santi Maratea le agradeció a todos los presentes en la masiva fiesta: “A los que fueron, gracias. Fueron mis invitados de honor. Se puede interpretar como ‘Che, ¿Me estás boludeando, haces una fiesta y no venís?’ No, la verdad que no”, aclaró.

Cumpleaños de Santi Maratea.

Sobre todo lo que preparó y organizó, el influencer detalló: “Me gasté un huevo de plata en la fiesta para que todos disfruten. Obviamente que no los estoy boludeando, para nada”. “Solo lo planteo como una obra de arte y la obra es mi ausencia. Pero pensé en una obra y a esa obra te invité”, insistió.

Por otra parte, también contó cuál fue el particular regalo de souvenir que recibieron todos los invitados: "Cuando te ibas, te encontrabas un encendedor y un churrillo. ¡Hermoso! Espero que lo hayan disfrutado". Junto al cigarrillo de marihuana, el encendedor contenía la frase: “Acabás de ser parte de una obra de arte, quizás lo entiendas cuando cumplas 30. Gracias x venir!!”.

.

Además, Maratea compartió distintas imágenes que sus invitados compartieron en Instagram sobre el festejo que se realizó en Polo Cultural Saldías. Y ante la pregunta de sus seguidores sobre dónde estaba él mientras se desarrolló la fiesta, reveló: “Yo estaba a tres cuadras. Estaba por ahí por si pasaba algo. Estaba con mis amigos que me ayudaron a organizar y armamos los souvenirs”.

Finalmente, compartió un link para que sus seguidores puedan enviarle dinero a modo de regalo de cumpleaños. "Es un link de 100 pesos de regalo de cumpleaños para bancar a un artista independiente, que soy yo. Y para pagar la tarjeta de crédito de ese artista independiente", cerró.