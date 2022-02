Santi Maratea está en uno de sus mejores momentos en lo que a exposición mediática se refiere. Luego de hacerse popular por las colectas para distintos niños enfermos, esta semana se propuso hacer algo para ayudar a combatir los incendios en Corrientes. Fue así que gracias a sus seguidores, en poco más de un día consiguió juntar más de 150 millones de pesos.

Este miércoles, el influencer volvió a la conducción, pero esta vez de radio. Es que estuvo reemplazando a Nico Occhiato en "Nadie dice nada" de LuzuTV. Fue en el marco de este programa que le llamó a Mirtha Legrand para felicitarla en el día de su cumpleaños número 95.

Mirtha Legrand le contestó a Santi Maratea y lo dejó con la boca abierta

En un primer momento, Santi no se mostró muy confiado de que la diva de los almuerzos le fuese a atender. "Hola Mirtha, soy Santi Maratea y estoy con todo el equipo de Nadie dice nada", le dijo apenas la mujer contestó la llamada. "¡Ay Santi, que suerte que me llamaste!", le dijo ella. "¡No, qué suerte que me atendiste!", tiró él.

La cumpleañera se mostró muy humilde y conmovida por el gesto del creador de contenidos. "¡Aprovecho para felicitarte!", le dijo ella. "Muchas gracias y feliz cumpleaños antes que nada", replicó Santi. "Gracias, gracias querido. Pero sos un ejemplo para todos. Una maravilla. Te felicito. Lo que has recaudado Santi, es algo maravilloso. Hay que agradecer", le respondió Mirtha y asombró a todos en el estudio.

Mirtha confesó que trabajó con Maratea hace muchos años

La conversación no terminó allí, ya que la “Chiqui” sorprendió a Santi con una anécdota que él desconocía. Resulta que, pese a la singularidad de su apellido, no es el primer Maratea que conoce, sino que hubo un actor muy famoso que compartió escenas con Mirtha y ella lo instó a googlearlo. “Hay un actor que se llamaba Pedro Maratea que trabajó conmigo en una película que se llamaba Pasaporte a Río”.

.

Finalmente, la charla concluyó con una invitación muy especial, que no tuvo que ver con la tradicional “mesaza”, sino con una propuesta mucho más íntima. “A mí me parecería increíble tomar un café con vos, sin cámaras. Creo que sos alguien que tiene mucha trayectoria y podrías dar grandes consejos”, probó Santi y lejos de rebotarlo, al menos al aire, Mirtha le aceptó la salida.