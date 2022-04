En medio del escándalo que protagoniza el jugador de Boca Juniors, Eduardo Toto Salvio, acusado de haber atropellado a su ex mujer, Magalí Aravena, se filtraron una serie de mensajes de texto que habían intercambiado horas antes.

El chat se habría originado horas antes de que Sol Rinaldi, quien sería la novia de Toto Salvio, posteara en Instagram una foto junto al delantero de Boca preparando un asado en su casa. La imagen que desencadenó el posterior conflicto.

¿Qué dicen los chats entre el Toto Salvio y su ex esposa?

Los mensajes entre Salvio y Aravena, que mostraron en Socios del Espectáculo reflejan que ambos mantenían una buena relación, con una comunicación fluída y de confianza. Además, no quedan dudas que estaban separados. Incluso en una de las línas, Aravena le recomendó algunas cuestiones a su exmarido. "Primero, que nos vamos a llevar bien. Lo sé, porque fueron muchos años. Quedate tranquilo, yo hoy te suelto. Te lo prometo", escribió.

"Segundo, te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa", continuó Aravena.

Y el punto más llamativo fue el último, en el que le hace una polémica recomendación al futbolista: "Usá forro. No podés cag… la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que podés hacer. Un hijo cambia todo. Y además te quedarías pelado entre repartir con tu primera mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo. Ah, y si podés irte a jugar afuera, no lo dudes", cerró Magalí en el chat que se filtró.

.

Después de esa charla fue cuando se originó el violento episodio que resultó el detonante de la historia pública entre Salvio y la madre de sus dos hijos.

No obstante, a las horas fue la misma protagonista quien salió a dar su propia versión de los hechos. Por su parte, Aravena habló con Ángel de Brito, conductor de LAM y rompió el silencio: "Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás". Sobre la separación del futbolista, aclaró: "Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo para pegarle. Quiero que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque mi marido tenía el vidrio cerrado. Estuve trece años con él”. Luego optó por el silencio para preservar a sus hijos.

En las últimas horas, el futbolista declaró por más de dos horas ante el Ministerio Público Fiscal.

.

¿Cuál es la versión desde el entorno de Toto Salvio?

Por otra parte, desde el entorno del futbolista sostienen que "Sol Rinaldi es la novia de Toto Salvio", y que la historia que subió Rinaldi fue la que desató la furia de Magalí, "porque los chats son de apenas unas horas antes", explicó Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, quien compartió la información que obtuvo.

"Magalí llamó furiosa a Toto y le dice 'sos un traidor, ¿cómo me vas a hacer esto en el departamento donde conformamos nuestra familia? Vas a terminar jugando en Nigeria'. Esto está aportado a la causa", sentenció Luli.

Los chats entre el Toto Salvio y su ex esposa:

Los mensajes que le envió la exesposa de Toto Salvio, antes del escándalo.