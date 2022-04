En las últimas horas, un episodio consternó al mundo Boca. Una cámara de seguridad mostró el momento en el que Eduardo "Toto" Salvio, arrastraba a una mujer que se había colgado de la puerta del acompañante de su camioneta, luego de que mantuviesen una discusión en la puerta de su hogar en Puerto Madero. Se trata de Magalí Aravena, con quien estuvo casado durante diez años y tuvo dos hijos.

El xeneize no iba solo, sino que estaba acompañado por su novia Sol Rinaldi, más conocida en las redes como Sol Scheckler. Luego de que se difundiese lo que sucedió, la rubia quiso dar su versión de los hechos. “Me están haciendo quedar como una villana. Estudié, soy periodista, no jodo a nadie. No entiendo qué están diciendo”, aseguró en diálogo con LAM.

Además, aclaró cuál es su relación con Salvio. “Estoy saliendo con un jugador de fútbol. No soy una botinera. Están hablando cosas de mí que ni idea. No jodo a nadie, soy hincha de Boca”, sentenció.

Qué pasó entre el Toto Salvio y su ex mujer

Todo comenzó porque la noche anterior, Sol subió a sus historias de Instagram una foto del futbolista haciendo un asado a la parrilla. Aravena declaró que se fue a vivir con sus hijos a Olivos luego de que se separaran de común acuerdo, pero que en la madrugada de este jueves fue a buscarlo para hablar.

Según lo difundido por la policía, el jugador estaba en su camioneta, acompañado por Sol, cuando su ex intentó abrir la puerta del acompañante. El "Toto" dio marcha atrás para ganar radio de giro y luego avanzó hacia la derecha, momento en el que hirió a la víctima.

Como consecuencia, y según confirmó a Crónica el titular del SAME, Alberto Crescenti, ella fue diagnosticada con "un traumatismo mínimo del miembro inferior de una de las piernas que no requirió traslado por ambulancia".

Quién es la nueva novia del Toto Salvio

Sol tiene 25 años, estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y es directora de una agencia digital en Miami desde 2018. Es argentina pero a los 7 años se fue a vivir a Estados Unidos junto con su familia y recién regresaron en el 2009.

Sol Rinaldi estudió Comunicación y se dedica al negocio familiar (Instagram).

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá, pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”, aseguró en un posteo hace algunos años.