Una foto publicada en Instagram desencadenó una violenta secuencia que terminó con una denuncia por violencia de género contra Eduardo Toto Salvio por parte de su ex esposa Magalía Aravena, con quien estuvo casado durante diez años y tuvo dos hijos. Una cámara de seguridad registró el momento en que el deportista arrastró a la mujer colgada de la puerta del acompañante de su camioneta tras una discusión en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Puerto Madero.

Quien compartió la imagen fue Sol Rinaldi, de 25 años, también conocida en redes sociales con el apellido Scheckler en honor al reconocido skater estadounidense Ryan Sheckler, de quien es fanática.

La noche previa al incidente, la joven había subido una historia de Salvio mientras él hacía un asado en una parrilla. Y fue testigo de la agresión del futbolista a su ex: ella estaba en el asiento del acompañante.

La historia que compartió Scheckler en Instagram.

Fanática de Boca, Scheckler solía compartir fotos en la Bombonera en sus redes sociales, en las que tiene 13 mil seguidores. Estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y es directora de una agencia digital en Miami desde 2018.

En un blog personal, ella se definió como "La argentina yankee", ya que contó que dejó el país a sus 7 años con su familia, ya que su papá "diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”.

“Miami, Florida fue el destino elegido y donde sin saberlo, para nosotros dejó de ser ‘el destino elegido por los argentinos para vacacionar’ y se convirtió en nuestro segundo hogar. Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia”, siguió.

Sol Rinaldi subió varias fotos en la Bombonera a sus redes sociales (Instagram).

Su familia decidió en 2009 regresar a la Argentina: “Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo”.

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”, expresó en un posteo que publicó hace cinco años.

Sol Rinaldi, de 25 años, estaba junto a Salvio cuando agredió a su ex esposa (Instagram).

En su denuncia a la policía, Aravena expresó a los efectivos que está casada hace una década con Salvio, pero decidieron separarse de común acuerdo, por lo que ella se fue a vivir con sus dos hijos a la localidad bonaerense de Olivos.

Cerca de las 00.50 de este jueves, con la intención de hablar con el deportista, la mujer se acercó a la vivienda que compartían en Puerto Madero y al llegar, observó a Salvio dentro de su automóvil Mercedes Benz A250 color negro acompañado de Rinaldi.

Una cámara de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires comprobó que el futbolista, denunciado por violencia de género, arrastró a su ex pareja colgada de la puerta del acompañante de su camioneta tras mantener una discusión.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó a Crónica HD que los médicos que llegaron al lugar constataron "un traumatismo mínimo del miembro inferior de una de las piernas" de la mujer, "que no requirió traslado por ambulancia".

La causa quedó a cargo de la fiscal Nancy Aron, del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, quien dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficina de violencia de género para tomarle la denuncia y ordenó que se le asigne un botón antipánico.