Llegó la primavera y las redes sociales se pusieron románticas. Una nueva tendencia apareció en la plataforma TikTok incitando a los enamorados a regalarse flores amarillas para celebrar la llegada de la nueva temporada, y cientos de parejas ya están participando de la tendencia. Una de ellas se volvió viral en Twitter por la tierna manera en la que cumplieron con la tradición.

Desde su cuenta personal en la red social del pajarito, Andrea Rodríguez compartió la captura de pantalla de una conversación que tuvo con su novio, un joven que, a pesar de no tener el dinero suficiente como para participar de la tendencia, quiso cumplir de igual manera con un gesto que provocó ternura pero también muchos memes.

"Tal vez no tenga el dinero para regalarte flores o algo así, pero te dibujé una. Prometo darte una real apenas pueda. Te amo", escribió el joven enamorado junto a una foto de un girasol dibujado a mano desde su celular. "Sé que te hubiere gustado una, lo publicaste varias veces, pero, pues, me pone mal no tener lo suficiente para darte una, te juro que te daré una apenas pueda", agregó en un segundo mensaje.

"¿Cómo le explico que eso supera todo?", escribió Rodríguez en el tuit que se volvió viral, dedicándole un "te amo" a su novio. El gesto del enamorado llamó la atención de los internautas en Twitter, con la publicación pronto alcanzando los 148 mil likes, casi 10 mil retuits y recibiendo cientos de comentarios por parte de los usuarios.

Cómo le explico que eso supera todo??? ���� lo amo! pic.twitter.com/SyQylnkrIf — Andrea rodríguez (@Andrearodgm) September 21, 2022

Mientras varios de los internautas reaccionaron con emoción al gesto del enamorado, no faltaron comentarios preguntándose cómo es que el joven no puede conseguir una flor para su novia. Sin embargo, las críticas no superaron los buenos deseos hacia la pareja: "¿Todos van a tirar hate y no van a hablar de lo lindo que el chico dibuja? Definitivamente, solo quienes realmente tenemos conciencia afectiva y vamos más allá de lo material, vemos esto como un gran acto de amor, todo es temporal, linda, suerte a los dos", aportó una cuenta.

"Responsabilidad afectiva, toma en cuenta tus necesidades y explica por qué no puede, pero siempre buscando hacerte sentir especial. 10/100", "Ya, pero eso vale más que mil girasoles reales AMIGA LA DEDICACIÓN Y EL DETALLE AHÍ ES AMIGA AHÍ ES" y "Me sorprende la cantidad de veneno que destilan ciertas personas y sin necesidad alguna. Vayan a mamar y dejen a la gente en paz con su amor" fueron otros de los comentarios a favor del tierno gesto.

¿Por qué se deben regalar flores amarillas en septiembre?

La romántica tendencia se apoderó de las redes sociales.

Con la llegada de la primavera, una nueva tendencia comenzó a aflorar en la plataforma de videos cortos, TikTok. Con ayuda de algunos videos virales, pronto miles de usuarios en Latinoamérica estaban regalando flores amarillas a sus parejas, como parte de una tendencia que confundió a los internautas fuera de la región.

La razón detrás del romántico reto es una muy cercana a los argentinos, ya que está inspirada en una de las series más famosas de nuestro país. En la serie "Floricienta" protagonizada por Florencia Bertotti, la protagonista canta una ya famosísima canción sobre su sueño de recibir flores amarillas por parte de su amado.

Debido a esto, la producción de la novela y sus miles de seguidores se encargaron de hacer tendencia su historia. Este nuevo viral está dirigido a las parejas sentimentales, quienes deberán regalarse flores amarillas con el objetivo de expresar su amor entre sí y cumplir el sueño de Floricienta.