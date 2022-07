Una docente de primaria fue foco de polémica luego de postularse para participar de Gran Hermano, y ser acusada de vender contenido erótico en plataformas para adultos y redes sociales.

A través de un video que compartió en la red social TikTok que se volvió viral, Miguelina Fredes Sarasola, de 28 años, se postuló para participar del reality show. Aunque actualmente se encuentra de licencia, la maestra de tercer grado del Normal N.° 30 de Campana, Provincia de Buenos Aires, tiene dos hijos "que son su vida", y estudia teatro, que "es su pasión".

La docente Miguelina Fredes Sarasola sueña con ir a Gran Hermano.

En su presentación, manifestó las complicaciones que enfrenta en la docencia "teniendo una personalidad que no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro", por eso la posibilidad de participar en el reality para ella representa "la oportunidad de su vida". "Es la oportunidad de ser yo, tal como soy", remarcó.

El video generó polémica, especialmente entre los padres de los alumnos de tercer grado, que acusaron a la docente de ofrecer videos y fotos eróticas en plataformas para adultos, según trascendió en medios locales.

¿Qué dice el descargo de la docente que quiere entrar a la casa de GH?

Luego que se viralizara el video de postulación de Fredes Sarasola, la docente grabó un descargo de 18 minutos en el que explica cuáles son sus aspiraciones y los motivos por los que se ausenta en la escuela. Además, respecto a los rumores que la acusan de vender contenido sexy, enfatizó: "Es un tema mío".

"Obvio que me postulé para Gran Hermano, ¿qué más quisiera? De ahí a quedar...", comienza diciendo la docente en el video en el que remarca que es docente titular, luego de recibirse "con las mejores notas". Sin embargo, explicó que actualmente se encuentra de licencia: "Acá tengo mi historia clínica, que es lo que presento como aval para estar de licencia", contó.

Sin embargo, remarcó que "no volverá a trabajar con chicos". "Sabiendo que no era lo que no me estaba haciendo bien, me adelanté y estudié una licenciatura en Educación para dar clases en adultos, que estamos hablando de otra cosa", dijo.

Y afirmó: "La docencia en primaria es muy complicada, así que prefiero ser docente de adultos. Me llevo lo mejor de los niños".

En ese sentido, expresó que mientras se realiza el trámite para el cambio de titularidad, ella se encuentra de licencia, por ende, aclaró: "Hay una parte administrativa, no es que falto porque falto".

La docente tiene 28 años y se encuentra de licencia.

Asimismo, manifestó que mientras no esté al frente de un aula "puede hacer lo que quiera".

"Si yo me saco fotos sexys, como dicen, si las subo a redes sociales, si las vendo o no, es un tema mío, personal. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones", subrayó.

"Como no saben, hablan desde su ignorancia", disparó. No obstante, en otro fragmento habló de su salud mental y los problemas que afronta.

"Mi patología no se estabilizó y sigo con mis inestabilidades. Capaz que ahora estoy haciendo este video y dentro de un rato me agarra un ataque de pánico y viene la ambulancia, porque es literal", detalló.