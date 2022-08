Ailu y Lea viajan por el mundo desde 2017, pero no fue hasta hace poco más de un mes que decidieron dejar atrás Argentina por el Viejo Continente. Fue así que la pareja de treintañeros, después de recorrer varias ciudades de Estados Unidos y Europa, se instaló en Dinamarca. Los argentinos decidieron compartir su experiencia en TikTok, donde sorprendieron a sus seguidores anunciando que, desde que llegaron al país nórdico, no pagaron ni un centavo en hospedaje.

"Hace tiempo teníamos la curiosidad de vivir en un país nórdico, con sus pros y sus contras, donde prevalece la estabilidad, el orden, la seguridad, la gente trabaja pocas horas y el resto lo dedica a disfrutar", explicó Lea a sus seguidores en la red social de los videos cortos. Con su destino en mente, los viajeros comenzaron a buscar maneras de acortar sus gastos. Fue entonces que decidieron entrar en el negocio del house sitting.

La tendencia del house sitting funciona como un sistema de intercambio: por un lado, está el cliente que planea irse de viaje por un tiempo extendido y no quiere dejar su propiedad y/o sus mascotas solas, pero tampoco quiere llevarlas y forzar a cambiar su rutina. Por el otro lado, están los housesitters, quienes ofrecen ceder parte de su tiempo para cuidar la casa a cambio de alojamiento.

"Nos postulamos para cuidar por dos semanas a dos gatitos, y luego a otra gata durante todo un mes. A cambio, [los dueños] nos dejan su casa con todas sus cosas para nosotros, por lo que evitamos pagar hospedaje durante un mes y medio", detalló Ailu en el video de TikTok que fascinó a los internautas. Entonces, ¿cuánto ahorraron en hospedaje?

La viajera detalló que, cuando buscaron opciones de hosteles y departamentos en Copenhague, las ofertas "arrancan en las 27.000 coronas danesas, unos $3.700 dólares". Las habitaciones compartidas, otra opción popular entre viajeros que deciden compartir un espacio para cortar gastos, tampoco estaban mucho más baratas, llegando a los $2.000 dólares por el mes y medio que ellos pasaron completamente gratis.

"No solo ahorramos 2 mil dólares en alquiler, sino que tuvimos una casa inmensa para nosotros solos y hasta nos prestaron bicicletas y un auto, tan solo por cuidar y dar amor a unos gatos", resaltó Ailu a través de TikTok. Para terminar, la viajera recomendó la plataforma Trusted Housesitters donde, una vez registrados, podrán buscar una casa por país y concretar un trabajo.

Emigraron a Dinamarca y comparten sus secretos: cómo ahorrar en comida

Ailu y Leo continúan compartiendo tips de viaje a través de su cuenta @sinturbulencias en TikTok e Instagram. Desde su residencia en Dinamarca, los argentinos también compartieron algunos secretos para ahorrar fácilmente a la hora de comprar comida.

Uno de sus primeros tips fue buscar las "etiquetas amarillas" que aparecen en los supermercados del país nórdico: "Unos días antes de vencerse les ponen estas etiquetas con un precio mucho más bajo" cuenta Ailu, mostrando una leche que normalmente saldría 25 coronas rebajada a solamente 8. "Y mientras van pasando los días, el precio sigue bajando".

Otra de sus recomendaciones fue la aplicación gratuita "Too good to go", disponible en Google Play y Apple Store en la mayoría de los países europeos. "Es una app donde te ofrecen cajas o biandas sorpresa de restaurantes o marcas conocidas con comida que les sobró o no vendieron y para no tirarla te la venden al costo", explicaron los viajeros desde su cuenta de TikTok.