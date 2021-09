Mucho se bromeo con el famoso, “es el/ella o yo”, tanto que incluso Adrian Suar protagonizó la película “El fútbol o yo”. Sin embargo, esta frase tiene ahora como protagonista al famoso rapero Duki, quien sin saberlo, estuvo en medio de una pareja. La situación no tardó en viralizarse en redes sociales.

La situación es la siguiente, un usuario con muchos seguidores en Twitter, posiblemente un gran fanático del autor de Malbec, posteó el siguiente mensaje: “Mi novia me dijo: 'Duki o yo'. A veces la extraño pero she don't give a fo”. Este chasarrillo rápidamente se hizo viral.

Duki saltó a la fama luego de ganar la competencia, "El Quinto Escalón".

El juego de palabras sale uno de los éxitos que catapultaron a la fama a Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, por su nombre real, allá por el 2017. Luego de tomar relevancia en la competencia del “Quinto Escalón”, firmó contrato con MUEVA Records y sacó dos sencillos, “Hello Cotto” y “She Don´t Give a Fo”. Ambos superaron las 100 millones de reproducciones y ubicaron al rapero como uno de los máximos exponentes de este género en Argentina.

En cuanto a este último una de las partes más recitadas, sino la más era, “Sabe que la quiero pero she don't give a fo, quizás es el miedo pero she don't give a fo”. La traducción de esto serí. “a ella no le importa”.

Con su nuevo sencillo "Ley de atracción", asoma al mundo del reggeatón.

Hasta el momento de escribir esta nota, el posteo cuenta con más de 26 mil “me gusta”, 1.100 retuits y 66 comentarios, entre los cuales podemos resaltar los siguientes: “murió el humor”,“certificado de tuitazo”, “más fácil no puede la elección” y “jajaja, si Duki me invita a tomar un café le digo que sí”.

Retomando al artista argentino, su último álbum de estudio, “Desde el fin del mundo”, tuvo una gran recepción general y se ubicó como tercero en la lista de Debuts de Álbumes Globales de Spotify. En adición, lo presentó en una transmisión en vivo desde el Calafate. En su interior, se destacaron canciones como “Chico estrella”, “Sudor y trabajo”, “Sol”, “Malbec”, “Luna”, “Volando bajito”, “Cuánto”. “Cascada”, “I Don’t Know” . “Rápido”, entre otras.

Además, recientemente lanzó el sencillo “Ley de atracción”, con el que busca meterse lleno en el mundo del reggaetón. A solo semanas de su aparición, araña las 5 millones de reproducciones en Youtube. Duki ya anticipó que este fue solo el comienzo de lo que pareciera ser una serie de canciones que expandirán sus fronteras en el mundo de la música.

Este es el tuit viral