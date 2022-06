El mundo de la música quedó conmocionado el pasado 24 de mayo, cuando la noticia del accidente involucrando a Lautaro Coronel, conocido en el ambiente de la música bajo el seudónimo de "El Noba", se hizo pública en los medios. El impulsor de la "Cumbia 420" colisionó con un auto mientras viajaba en su moto, un accidente que lo dejó ocho días internado en estado crítico y que en las últimas horas cobró el precio más alto.

Este jueves por la tarde, Diego Storto, abogado de El Noba, informó a Crónica HD que el joven de 25 años habría dejado de emitir actividad neuronal, sucumbiendo a una muerte cerebral. La primicia se informó durante la transmisión del programa de Diego Moranzoni. Más tarde, según pudo averiguar cronica.com.ar, fuentes cercanas al artista detallaron que "no tiene actividad neuronal, lo que técnicamente es muerte cerebral".

.

Según detalló el propio Storto, una delegación del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) se desplazó hasta el hospital por la donación de órganos para cumplir con los deseos del cantante y su familia. Mientras tanto, la noticia de su fallecimiento provocó fuertes reacciones en las redes sociales: el nombre del cantante se impulsó a la cima de las tendencias de Twitter, con cientos de miles de fanáticos e internautas expresando sus pésames y tristeza ante la noticia.

En medio de la conmoción causada por la noticia, la familia del cantante tomó las redes sociales para hacer su descargo. Martina Segovia, la hermana del cantante, utilizó su cuenta de Instagram, que ya venía empleando para compartir actualizaciones sobre el estado de salud del rapero, para dirigirse a sus seguidores y amigos.

La familiar desmintió la noticia comunicada por Crónica HD, expresando su angustia ante la primicia: "Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empiecen a decir semejantes cosas", escribió consternada en una historia de Instagram.

El sentido posteo de la hermana de El Noba

En un siguiente posteo, Segovia compartió una foto de su hermano en el escenario de uno de sus conciertos. "Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano está bien y va a seguir bien", aseguró la mujer sobre el estado de salud de su hermano luego del gravísimo siniestro con su moto.

Martina, la hermana del Noba, sobre el estado de salud de su hermano. (@martuu_sg)

Leandro Vecchio, representante del cantante y su mejor amigo, también realizó algunos posteos en su cuenta de Instagram frente a la difusión de la noticia. En un video desde el hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, Vecchio dijo que están "a la espera de un milagro".

"Su corazón sigue funcionando todavía, estamos acá en el hospital, estamos a la espera de un milagro, pero acá estamos", afirmó. "¡Recién salgo de verlo! ¡Le puse Tamo Chelo Remix para que escuche y estoy más fuerte y más convencido que nunca! Acá firme con el amigo. Es hora de levantarse y demostrar de que estás hecho. Hasta dormido hacés quilombo", agregó más tarde en otra historia de Instagram.