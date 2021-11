Dicen que la pastelería es un rubro muy complejo y competitivo, pero eso no le importa a Joaquín Nahuel, un jovencito de General Rodríguez que adora hornear tortas y compartir a mucha honra sus grandes avances en sus redes sociales, donde se volvió furor.

Con tan solo 10 años, el pequeño ya descubrió una pasión que lo entusiasma para crear su propio emprendimiento y realizar acciones solidarias para ayudar a la gente más carenciada de su barrio, Parque Rivadavia.

Mi trabajo de ayer pic.twitter.com/1KMMdqxD3E — Joaquín Nahuel (@JoaqunNahuel) November 20, 2021

A pesar de que no contaba con los recursos suficientes para realizar sus preparaciones, Joaquín no dejaba de practicar la técnica que le enseñaba su abuelo, quien le transmitió el gustito por esta actividad cuando horneaba bizcochuelos para servir con el mate. En tanto, sus papás, Raquel y Emanuel, que trabajan como vendedores ambulantes, hacen lo posible por conseguirle los ingredientes y utensilios necesarios para que los sueños de su hijo no tengan límites.

“Yo estudio y mis papás me acompañan en lo que me gusta, nadie me obliga”, aseguró en una entrevista con Crónica HD, y además, señaló que ofrece los bizcochuelos con los que practica como regalo para comedores y merenderos.

Sin dudas, el apoyo que recibió en las últimas semanas en redes sociales como Twitter e Instagram le sirvieron de empuje para continuar ilusionado con varios proyectos: convertirse en un pastelero profesional y alcanzar el dinero suficiente para pagar una costosa operación.

De acuerdo con lo que relató la mamá de Joaquín a este medio, el pequeño sufrió un accidente doméstico cuando tenía 5 años por el cual el 25% de su cuerpo se quemó y tuvo que pasar 45 días internado en estado complejo.

“Joaquín necesita cuatro expansores que van por debajo de la piel, son solamente para la cara y valen 500 dólares cada uno. Según los médicos, la intervención quirúrgica va a ser el año que viene porque primero tiene que crecerle la piel, así que hay tiempo para juntar el dinero”, explicó la madre.

Una vez que el nene obtuvo el alta médica, su situación y su pasión por la pastelería hicieron eco en las redes sociales. Cuando los usuarios se enteraron que el pequeño estaba en la búsqueda de una heladera nueva, porque la suya no enfriaba mucho y no tenía tanto espacio para sus tortas de tres pisos, hicieron virales sus posteos con el fin de ayudarlo.

Desde entonces, el nene se convirtió en una pequeña estrella de las redes, siendo que alcanzó… ¡más de 73,4 mil seguidores en Twitter y 112 en Instagram! Entre ellos, se encuentran figuras de gran renombre en la gastronomía, como Paulina Cocina o Carolina Duek, entre otros. Además, tras declararse fan del reality show de pastelería Bake Off, la conductora televisiva del programa, Paula Chaves, y las jurado Pamela Villar y Dolli Yrigoyen, le enviaron un afectuoso saludo y palabras de aliento, que enternecieron a todos.

Con estos incentivos presentes, Joaquín continúa demostrando entusiasmo por mejorar en la pastelería, pero también sigue buscando alternativas para que todo lo que produzca tenga un impacto positivo y beneficie a quienes estuvieron siempre a su lado. Por ejemplo, con las rifas y sorteos que realiza a menudo para juntar plata y así poder comprar nuevos utensilios o crear tortas para donarlas a comedores.

