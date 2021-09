El periodista deportivo Christian Martin luego de que algunos de sus seguidores le hicieran algunas preguntas obvias mientras transmitía en vivo en su cuenta de Twitch desde París.

Martin, que oficia de corresponsal en Europa para la señal ESPN realizó un par de videos en sus redes desde Francia y frente a las insólitas preguntas de sus seguidores, sus respuestas comenzaron a viralizarse en TikTok.

"Hay uno que pregunta si estoy en el Arco de Triunfo, no, estoy en el obelisco genio" , "Acá pregunta uno si estoy en París, no estoy en Santiago del Estero maestro" , fueron las respuestas de Martin que se replicaron en las redes y lo convirtieron en tendencia.

La cobertura de la llegada de Messi al PSG

Hace algunos meses, Martin se mudó a París, Francia, desde que se conoció la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain para seguir la cobertura de los partidos y también las conferencias de prensa de su técnico Mauricio Pochettino .

El periodista estuvo en la presentación de Messi y pudo hacer una entrevista en vivo al 10 de la selección argentina y además se animó a bromear con el streamer español Ibai Llanos Parc des Princes .

El fuerte cruce con Germán Paoloski Paoloski

El móvil desde Manchester del segmento de Sportscenter que conduce a Germán Paoloski en ESPN para mostrar el nuevo mural dedicado al Kun Agüero venía being perfecto. Por esto, nadie imaginó que terminaría con un tenso cruce entre el ex rugbier y el periodista.

Llegando al final de la cobertura, Paoloski le agradeció a Christian Martin la gentileza de cubrir ese horario para su programa desde Manchester, pero el corresponsal tuvo "la osadía" de recriminarle el tiempo que lo había hecho esperar antes de darle el pase, obligándolo a escuchar un debate de "opinología" si Bielsa era buen o mal técnico, que se había dado minutos antes, entre el conductor y Gustavo López .

Lo que quiso comenzar como un reproche teñido de humor, no le cayó nada bien a Germán Paoloski, quien se lo tomó en serio y allí empezaron a "forcejear" entre ambos. Paoloski , quien