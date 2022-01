Faltan pocas horas para el gran acontecimiento y todo hace suponer que será un evento para recordar. La boda de Stefania Roitman y Ricardo Montaner se proyecta como uno de los acontecimientos de la temporada.

“Nos sentimos muy felices de compartir junto a ustedes la boda de nuestros hijos Stefanía y Ricardo. Y los invitamos a presenciar la ceremonia que se celebrará el sábado 8 de enero de 2022 a las 16:00 horas”, dice la invitación que enviaron Gabriel Eduardo Roitman y Valeria Abraham de Roitman, junto a Héctor Eduardo Rogelio Montaner y Marlene Rodríguez M. de Montaner sobre el casamiento de sus hijos, Stefi Roitman y Ricky Montaner.

La invitación al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Como se ve, las invitacione. muy austeras, en donde solo se especificaba el horario de la ceremonia y pedían que el o la invitado/a confirmara su asistencia. Una vez que se confirmaba la presencia de dicha persona, un día antes de la boda, le envían la dirección del lugar donde se llevará a cabo para que no se filtre. Deseosos del más absoluto hermetismo, se indica que el lugar del evento es secreto -”secret location” (”locación secreta”, en español)- y aclara que será en Buenos Aires, Argentina, en un “espacio al aire libre”.

.

A pesar de que la familia del novio ha intentado mantener en secreto todo lo referente a la celebración, Maite Peñoñori, la flamante nueva incorporación al panel de Intrusos, consiguió algunos datos jugosos de cómo se llevará a cabo el casamiento. Para sorpresa de muchos, Stefi tuvo que firmar un contrato de confidencialidad. “No solo los proveedores tuvieron que firmar un contrato sino la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde decía que no iba a contar nada, que no iba a filtrar nada a la prensa”, aseguró la periodista.

Rodrigo Lussich no dejó de dar su opinión al escuchar las palabras de su compañera: “Le han hecho firmar un contrato de confidencialidad los Montaner, esa secta malísima que sabemos que son capaces de todo, a la chica Stefi para que no cuente ya no de la familia, sino del casamiento”. La periodista aclaró que la novia también firmó un documento en el que se comprometía a no dar entrevistas al respecto y tampoco compartir nada en sus cuentas oficiales de Instagram o Twitter.

Cómo será la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman

El casamiento tendrá alrededor de 400 invitados y, para que sea seguro respecto al coronavirus, eligieron una zona al aire libre. “La fiesta será en la zona de Exaltación de la Cruz y será con estilo campestre. El lugar es inmenso, con mucho espacio al aire libre porque se contempló el tema del COVID, y tendrá una ceremonia mixta, con un rabino y un pastor porque ella es judía y él, evangélico”, relató Peñoñori.

“Los invitados deberán dejar sus teléfonos celulares en un locker antes de ingresar. Ni los novios ni los miembros de la familia quieren que se filtren detalles específicos porque intentan que todo se desarrolle en la más absoluta intimidad de la familia”, explicó la panelista de Intrusos.

.

En los últimos días, fueron llegando amigos y familiares de la pareja. Eso sí lo publicaron ellos. Pero el jueves por la noche realizaron la preboda en Presidente Bar -ubicado en la Recoleta- y ninguno de los invitados, y tampoco los novios, publicaron nada sobre el festejo íntimo.

Acerca del look de los novios se sabe muy poco: que la actriz eligió a un diseñador argentino para que confeccione su vestido y que no usará un solo modelo sino que tendrá tres cambios distintos con el correr de la fiesta.

