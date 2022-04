Sobrevino un terrible accidente de tránsito el domingo por la tarde , cerca de las 15.30, en el kilómetro 22 de la Ruta 9 , a la altura Baradero . Un auto se cruzó de carril, chocó contra una camioneta y se prendió fuego. Debido a los canteros que hay en la ruta, un tercer auto no vio lo que ocurrió y embistió a uno de los vehículos involucrados.

En el acto fallecieron tres personas y hay cinco heridos graves que fueron trasladados al hospital . Bomberos de Baradero y el Departamento de Vialidad están trabajando en el lugar.

De acuerdo a lo informado, un auto Honda Civic se cruzó de carril y atravesó el cantero central de la Ruta Nacional 9, en dirección Rosario a Buenos Aires. Al desembocar en las plantas, chocó a un Volskwagen Vento.

El auto que pierde el control se incendió completamente, con dos ocupantes en el interior y un tercero que perdió la vida cuando salió despedido en el impacto.

Una camioneta Ford Eco Sport fue el tercer vehículo involucrado, que impactó al Honda Civic. “Venía transitando, paso la hilera de arbustos y veo que un auto choca con otro. El que iba adelante mío sale disparado para la banquina, el otro que se cruzó de carril estaba girando y yo impacté contra ese auto. Por suerte con daños leves para mí, pero fue muy triste lo que pasó”, contó Carlos, el conductor de la camioneta.

“Después de chocar, me fui a la banquina y cuando me bajé, empezamos a asistir a los que estaban dentro del auto, pero fue imposible. No hubo manera de apagar el fuego”, narró y aseguró que la cinta asfáltica estaba mojada por la lluvia.

El tránsito está disminuido en el carril mano a Buenos Aires, donde aún trabajan autoridades policiales.