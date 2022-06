Con más de 35 años de trayectoria, Emilia Mazer es una de las actrices más grandes del entretenimiento argentino. Muchos la recordarán por sus icónicos roles en varias de las producciones televisivas más exitosas de la época, o su contribución al teatro argentino. ¿Qué es de la vida de Emilia Mazer?

Cuando Emilia, aún una adolescente, comenzó a trepar en el mundo del espectáculo, la Argentina comenzaba a despertar de años de dictadura que dejaron mucho dolor y muchas historias por contar; varias de las cuales Emilia tuvo el privilegio de protagonizar en pantalla: "Salía de mi infancia y mi adolescencia y ya me tocaba laburar contando la historia de mi generación y de la anterior", recordó con orgullo para La Nación.

Una de tales producciones, "Los chicos de la guerra", le ganó su primer reconocimiento (y el primero de tantos): el premio a Revelación Femenina otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina a los 19 años. "Cuando me veo en las imágenes, trabajando desde tan chica, recuerdo que siempre soñé con que me digan 'una gran actriz'", confesó en una entrevista. Emilia continuó cultivando su vocación en el teatro y el cine durante la década de los 80, hasta que durante los 90 se metió de lleno en la vorágine del éxito televisivo.

Desde la implacable Rosario en "Nano" y su rol en la galardonada serie de Pol-ka "Poliladron" hasta su papel protagónico en "Verdad consecuencia", Emilia dejó su nombre marcado a fuego en la memoria de toda una generación de televidentes. Uno de sus trabajos más influyentes fue su rol en "Mujeres Asesinas", una tira argentina sobre la injusticia contra las mujeres que sigue siendo tan relevante como el problema de violencia de género que trata.

Su rol en "Mujeres asesinas" continúa siendo recordado por la audiencia argentina.

"Para todas las actrices me parece que era muy gratificante pasar por ahí. Es el día de hoy que en mis clases muchas alumnas mías hacen escenas de Mujeres asesinas y todavía para mí sigue vigente, presente... y es que marcó muchísimo, continúa siendo lo que la gente consume", rescató la propia Emilia para La Nación, afirmando que para ella "fue maravilloso estar ahí".

Emilia también trabaja hace años en la docencia (brinda clases de teatro), actividad que en ciertos momentos fue su principal sostén económico dado que, en ocasiones, el trabajo actoral suele no ser demasiado estable: "Empecé de muy joven a dar clases y hoy es parte de mi vocación", reveló.

Mazer se alejó del entretenimiento por años para criar y disfrutar de su hija.

Por si no fuera poco, en el momento más ocupado de su carrera, Emilia Mazer se convirtió en madre a los 43 años, una hazaña que no llegó sin su debido esfuerzo: "Perdí embarazos por trombofilia y por el nivel de estrés traumático que me comía en las grabaciones ante mi propia exigencia. Y cuando decidí iniciar el tratamiento le avisé a mi exmarido que si quedaba no iba a trabajar. Me fui con miedo de no poder reinsertarme", relató a corazón abierto la actriz en diálogo con Clarín.

Pero sus miedos probaron ser injustificados: luego del nacimiento de Uma, hoy de 14 años, Emilia regresó a la pantalla más fuerte que nunca. Sus créditos en TV se extienden hasta la primera década del siglo, pasando por "Floricienta" y terminando con su última aparición en pantalla, "Pequeña Victoria". Pero luego del éxito que gozó la producción de 2019, Emilia abandonó la pantalla y la presión mediática que viene con ella.

El presente de Emilia Mazer: con 35 años de carrera, debuta en Calle Corrientes

La actriz, directora y docente de teatro debuta en los escenarios de Calle Corrientes.

Al igual que sus colegas, Emilia está preparada para dejar la memoria de la pandemia detrás. "Metafísicamente, hay que dejar de nombrarla", afirmó, resaltando las dificultades que atravesaron los artistas en el encierro: "No éramos esenciales, sin embargo, el consumo de la gente de las plataformas comprobó que el público necesitó de la ficción y de nosotros para poder pilotear su estado anímico".

Con la pandemia ya casi como un mal recuerdo, la actividad teatral se encuentra nuevamente en su plenitud. Y es así que a partir de hoy Emilia Mazer debuta en la Calle Corrientes, en la segunda edición de Perdida Mente, la comedia de Mariela Asensio y José María Muscari. En ella interpretará al personaje que en la primera edición encarnaba Ana María Picchio.

Se trata de una nueva temporada, tras el éxito de la primera, que se podrá disfrutar en el Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283). La obra trata sobre una familia de 5 mujeres en la que todas tienen sus emociones a flor de piel, mientras van transitando los complejos temas de la vida con humor. Las otras actrices consagradas que completan el elenco son Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega y Patricia Sosa.