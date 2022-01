Es un día de calor en la Ciudad y ni con la mejor concentración o meditación se puede resistir. Durante los minutos previos a nuestro diálogo exclusivo con Tusam imaginaba lo difícil que debe ser pensar en otra cosa cuando el termómetro marca más de 35 grados de temperatura.



De esta manera y cuando faltan apenas días para su presentación del próximo jueves 13 en la terraza del Teatro el Picadero, Tusam conversó con cronica.com.ar sobre #PuedeFallar, una obra en la que muestra su camino de superación y realización personal. Al tiempo que, según indicó: " brindo herramientas que fortalecen 3 motores: yo soy, yo me reconozco y yo valgo, para cualquier persona que quiera superarse constantemente y así llegar a sus objetivo".



Así las cosas, Tusam compartió algo de su experiencia y conocimientos, y ante nuestra consulta reveló que sI todas las personas aplicaran este método "el mundo se volvería más empático".

¿Cómo surgió el proyecto de #PuedeFallar?

Nació hace bastante. Los métodos TUSAM ya tienen 72 años de vida y evolución y siempre estoy configurando nuevas herramientas para brindarlas en formato de coaching. Puede Fallar es una frase que me identifica, que me representa y la gente la hizo suya para usarla en diferentes circunstancias. Llegó un momento que sentí que era el momento de hacer un coaching que el "alma" de Puede Fallar.

Entiendo que la obra trata sobre tu camino de superación y realización personal...

¿Que podés agregarnos al respecto? Me refiero a si está basada netamente en experiencias propias (en vos/cosas tuyas) o aquellas que absorbiste de otras personas o lugares)

.

Yo me identifico con el grupo de los coaches que hacen "laboratorio" (realizo una investigación y pruebas de mis herramientas antes de enseñarlas) es por eso que Puede Fallar esta basada netamente en experiencias propias pero son fáciles que cualquier persona se sienta identificada con ellas.

El flyer dice "para triunfar hay que saber fallar"...Contanos más sobre esta enseñanza o filosofía

Es muy importante saber y estar con la disposición de fallar cuando uno se embarca en cualquier emprendimiento. La "zona de confort" no puede darte nada nuevo más que un espacio de tranquilidad y tal vez de placer (eso lo hemos leído en muchas frases en las redes sociales) Pero a la hora de querer crecer y de querer mejorar ahí nada de eso va a suceder. En las adversidades, en la incomodidad es donde cualquier persona se pone más creativa y busca diferentes caminos. Y en esa tarea si no se está dispuesto a fallar, es muy probable que en cada falla se abandone.

En cambio, si se está dispuesto a fallar, es porque tu mente, tu corazón y tu cuerpo entendió que el fallar es parte del camino y no el final del mismo.

Te conocemos desde muy joven cuando trabajabas junto a tu papá. ¿Qué cosas aprendiste de él, y cómo fue tener una formación así?

Fui muy afortunado de conocerlo, disfrutarlo, aprender de él y trabajar con él codo a codo. Al igual que lo hice con mi madre, pieza fundamental en el camino de mi padre, en el mío y en definitiva en el nuestro.

¿Cómo es hoy la conexión con tu papá?

Hay cosas que me suceden que son demasiadas casualidades o "causalidades" (como quieran llamarlo) pero a mi me gusta pensar que en esas oportunidades está desde algún lugar dando luz para poder ver y ser mejor.

.

Alguna vez, trabajando con él, sentiste miedo de morir o que te pase algo grave. Recuerdo en el programa 360° la prueba de la pileta, y el problemita que hubo... como nos hicieron sufrir, jeje

Si me hablas de 360 "Todo para ver" me animo adivinar tu edad, pero la primera vez que tuve un accidente en el cual creía que me moría fue en FINALÍSIMA de canal 9 (tenía 14 años) en un ejercicio de apnea (contención de la respiración bajo el agua) donde yo me metí dentro de un tanque y a los poco más de dos minutos me tuvieron que sacar de ese tanque rompiéndolo y cortaron la transmisión. De hecho, ahí nació la frase que se viralizó a lo largo de todos estos años: PUEDE FALLAR.

Volviendo a nuestro tema. Este coaching del que hablabamos puede ser aplicado por cualquier persona? ¿Qué cambiaría en el mundo si cada ser lo aplicara?

En el coaching brindo herramientas que fortalecen 3 motores: yo soy, yo me reconozco y yo valgo.

Tres motores fundamentales para cualquier persona que quiera superarse constantemente y así llegar a sus objetivos. ¿Qué pasaría en el mundo si todos lo aplicaran? El mundo se volvería más empático.

.

8- En esta línea, podemos decir que los seres humanos tenemos poderes, pero que no sabemos usarlos? Me refiero al hecho de desarrollar diferentes capacidades (como fuerza, resistencia y demás) O bien la situación de la meditación, respirar profundo y pensar, para estar más "tranquilos", no? Cómo vivís esto de la meditación/relajación... ¿lo practicas?

Un concepto que hace mucho estoy difundiendo lo comparto en la siguiente frase: "Todos tenemos más fuerza de la que creemos y todos podemos hacer cosas que parecen imposibles; posibles". Esta frase no tiene que ver con que "todos"podemos hacer "todo". Sino que todos podemos expandir nuestros límites mucho más allá de lo que creemos o nos hacen creer. Y cuando hable de "mucho más allá", estoy hablando hasta las cosas que creímos imposibles para nosotros.

La meditación mis padres la practican desde siempre y mi padre la difundió en una época donde la meditación estaba asociada a algo esotérico y no a un ejercicio mental. Es algo que heredé, la difundo y por supuesto la practico.

Qué trucos, de esos arriesgados, intentaste alguna vez y nunca vieron la luz públicamente? ¿O cuál estabas trabajando (con tu papá o solo) y luego no pudieron concretar?

"Trucos" está asociado a la magia o al ilusionismo. Disciplinas que disfruto pero no sé hacer. Lo mío tiene que ver con ejercicios de hipnosis y control mental al extremo. Hasta el momento, todos esos ejercicios fueron viendo la luz a su debido tiempo. Los que no se vieron públicamente están esperando el momento oportuno. Pero algo que acepté hace mucho tiempo, es que como todo el tiempo estoy ideando cosas, cuando me muera, me van a quedar muchos pendientes. Pero eso no me preocupa, disfruto de este viaje todo lo que puedo.

Para despedirme, sin antes agradecerte por todo, podrías contar como "funciona" esta obra en la gente.

#PuedeFallar, el coaching, no sólo se queda en relatos con los cuales se pueden identificar y aprender algo. También se trata de herramientas específicas para la vida diaria y para fortalecer los tres motores que hablamos anteriormente, YO SOY, YO ME RECONOZCO y YO VALGO...al final realizamos una meditación profunda y una hipnosis para fijar ideas positivas. ¡Los espero!