Un colectivo de la línea Nueve de Julio, de La Plata, fue el escenario de una historia dramática que tuvo un final. El inspector que viajaba a bordo le salvó la vida a un nene con maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), cuando se desvaneció. Mirá cómo fue la situación y la declaración del hombre que se convirtió en héroe.

Todo el suceso fue durante el trayecto del colectivo de la línea Oeste, cuando la madre del pequeño comenzó a gritar pidiendo ayuda al chofer de la unidad. “Mi nene no respira, tiene los ojos en blanco”, alertó la mujer con desesperación.

“El chofer mueve el coche, cuando salimos para el lado del centro empezó a gritar”, relató el inspector Fernando Olivetto.

“Nos damos vuelta y vimos que el chico no reaccionaba, no tenía pulso y no respiraba. No respondía nada. Con los pasajeros lo acostamos en el piso y me salió hacerle las maniobras al instante”, agregó el salvador sobre la historia que protagonizó en diálogo con el sitio 0221.

“La mamá le soplaba en la boca, pero le dije que no se lo haga más porque nos enseñaron que ya no es necesario hacerlo”, explicó. Y luego comentó: “Estuvo unos cinco minutos hasta que abrió los ojitos y me empezó a contestar. Por suerte reaccionó”.

La importancia de saber maniobras de RCP

Tras recibir la asistencia del inspector, el nene fue trasladado a un centro de salud local. Todavía se desconocen los motivos por el cual se descompensó de esta forma. Sin embargo, el salvador remarcó que no fue producto de una convulsión.

En este sentido, el hombre logró salvar la vida del niño minutos antes que arribara el SAME y luego agradeció las capacitaciones de RCP recibió. “Uno nunca sabe cómo va a reaccionar en este tipo de situaciones. Reaccioné y me acordé de todo lo que me enseñaron acá en la empresa. Gracias a Dios lo pude hacer”, expresó con emoción.

“Todavía me tiemblan las piernas, tengo una alegría total, pero espero que no pase más”, describió Fernando Olivetto minutos después de su momento heroico.

“Dios me iluminó y lo pude hacer”, reiteró el hombre y señaló: “Una chica que también lo había hecho me dijo que me dejó porque lo tiene hecho, pero no sabía cómo reaccionar, es algo que pasa”.

“Tenemos certificado, no es que lo hacemos de corajudo. Estoy agradecido de que me dieran la oportunidad de aprender esto y de haber podido ayudado a alguien”, insistió sobre la importancia de saber maniobras de RCP.