Gran Hermano 2022 continúa cosechando todo tipo de repercusiones desde su primera emisión. La salida de Tomás Holder —el primero en ser eliminado del "reality"— segmentó aún más la casa más famosa del país.

Es por eso que uno de los integrantes de esta nueva edición de GH tomó una drástica decisión con respecto a su eventual salida de la casa. Se trata de Juan Reverdito, quien tiene una historia de vida dura que podría llegar a conmover, pero que por determinadas actitudes parece ir por el mismo camino de su ex cómplice, Holder.

Fue en los últimos días que el hombre, de 42 años, quedó en el ojo de la tormenta por algunas reacciones que tuvo en la casa más famosa del país. En un principio se mostró como una persona humilde, pero con sus actitudes no pudo sostener esta característica.

Juan Reverdito de Gran Hermano 2022.

No obstante, fue después de la eliminación de su compañero cuando todo fue cuesta abajo: “Jamás pensé que me iba a poner a llorar por un participante. Fue el único que me recibió bien”, expresó totalmente angustiado Juan frente a sus dos compañeros de grupo, Martina y Nacho, luego de la primera gala de eliminación.

Sin embargo, huno un hecho que hizo rebalsar su paciencia y fue un supuesto robo. Tras descubrir que le “robaron” su caja de cigarrillos y maquinitas de afeitar. El taxista sostuvo que sus “hermanitos” pasaron un límite revisándole sus pertenencias y explotó.

“Estoy muy sacado. Me revisaron todo, voy a hablar con Gran Hermano. Tomé una determinación”, le dijo a Romina mientras se lavaban los dientes y lanzó: “Si no me voy, me echan”. Luego, intentó buscar apoyo en “Nacho” Castañares Puente, a quien le pidió que le diga quiénes habían sido.

“Estoy con una ira terrible, te juro que estoy por hacer cualquier locura”, le dijo al integrante de Los Monitos que no entendía a que se refería y al ver su cara de incertidumbre, Juan continuó explicando: “Me revisaron todo, el placar, la ropa. La estoy pasando mal porque ese están metiendo en mis cosas”.

“Uno puede esconder algo de la casa, lo que vos quieras, pero ahora que me revisen mis cosas para mí es un límite”, le dijo al creador de contenidos para redes. Y le advirtió: “Decime quiénes son porque le empiezo a romper todas las cosas de ellos”.

¿Por qué Juan podría ser el siguiente eliminado?

El participante, de 42 años, tiene dos hijos, uno de 24 y otro de 5, y también es abuelo. Antes de entrar a Gran Hermano, el hombre trabajaba como taxista y esa fue su carta de presentación.

Desde un lugar humilde, con una historia dura, el hombre se definió a sí mismo delante de los otros participantes como “un tipo de calle y de barrio”. No obstante, ese "personaje" no duro ni 24 horas, ya que en la primera semana de la competencia, el taxista fue todo menos humilde.

Juan formó una alianza con Tomás Holder, Nacho Castañares Puente y Martina Steward Usher. Ellos mismos se autodenominaron “Los monitos” y se enfrentaron abiertamente al resto de sus compañeros.

En las últimas horas, el hombre comenzó a mostrarse tenso y sacó su lado más arrogante, logrando así, llamar la atención de todos.

“Yo no vine de vacaciones, vine a jugar y es lo que estoy haciendo. Tengo mucha fe en la gente del otro lado y si me tengo que ir, me voy tranquilo porque vine a jugar”, enfatizó en la última gala de nominación, cuando creyó integrar la nómina de posibles eliminados.

En ese momento no fue ni parte de la lista y hasta el momento siguen en la casa, pero su permanencia tiembla con las horas.