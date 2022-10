Una nueva temporada en la casa de Gran Hermano tiene en vilo a todos los argentinos. Si bien muchos esperan el inicio del Mundial Qatar 2022, lo cierto es que la agenda en los medios está marcada fuertemente por lo que ocurre bajo este techo.

En este sentido, varios de sus protagonistas fueron tendencia desde el primer momento en el que entraron a la casa. Y entre tantos nombres, uno de ellos fue el que causó más polémica desde el primer minuto: Tomás Holder.

“Hago un personaje de un 'tincho' medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier. A la gente lo hace reír mucho y me encanta”, se describió minutos antes de ingresar a la casa. Y así cumplió en su papel, lo que generó controversias entre los espectadores.

La polémica lo rodeó desde un principio. Sus comentarios fuera de lugar, sus confesiones que inquietaron a todos -llegó hasta recordar un delito que cometió- y muchas situaciones más, que siempre lo tuvieron en el ojo de la tormenta y así marcó fuerte su participación en la casa, aunque fue corta.

Es que el joven fue el primer eliminado de la casa el pasado fin de semana. Sorpresivamente, para algunos, tras el deseo de otros, el “tincho” de este grupo de participantes fue el primer en dejar la casa.

El nombre de Tomás Holder, sin embargo, sigue siendo tendencia en las redes. Estos últimos días, unas secuencias algo particulares, o polémicas, que subió el joven a su cuenta de TikTok se volvieron virales. Están protagonizadas por él, pero acompañado por su madre.

Viral: los videos polémicos de Tomás Holder junto a su madre en TikTok

Fueron -cuándo no- los usuarios de Twitter quienes encontraron el material y no tardaron en volverlo viral. De hecho, llegó a ser tendencia en la red social del pajarito, donde tomó una trascendencia realmente grande.

Los videos hablan por si solos. En ellos se ve a Holder bailando con su madre algunos temas que suelen ser tendencia en TikTok. Muchos de ellos, bastante polémicos, que causaron furor entre los usuarios de Twitter.

‘A Freud le gusto esto’, ‘Esto no pasó en la casa, pero si yo lo vi ustedes también (son Holder y LA MADRE)’, ‘La madre de Holder en situación de incesto’, ‘¡Dejen de dar like a los videos de Holder con la madre que me da alto cringe y asco!’, fueron varios de los comentarios de los usuarios.